  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. అంతర్జాతీయ వార్తలు
  4. Jensen Huang Eyes Comeback As Nvidia CEO, Allies Form 'War Room': Report
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 16 November 2026 (14:02 IST)

జెన్సన్ హువాంగ్ చేతికి మళ్లీ ఎన్విడియా పగ్గాలు?

Alice Huang - Jensen Huang
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (14:02 IST)
google-news
టెక్నాలజీ ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టిస్తున్న చిప్ మేకర్ ఎన్విడియాలో కీలక పరిణామాలు శరవేగంగా చోటు చేసుకుంటున్నాయి. చైనా మహిళా గూఢచారిణితో వివాహేతర సంబంధఁ పెట్టుకున్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న జెన్సన్ హువాంగ్ ఆ పదవికి రాజీనామా చేశారు. అయితే, ఇపుడు మళ్లీ తిరిగి ఆ పదవిని చేపట్టేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. పైగా, ఆయన పునరాగమనం కోసం సిలికాన్ వ్యాలీలోని పలువురు ప్రముఖులు, పెట్టుబడిదారులు ఎన్విడియా బోర్డుపై ఒత్తిడి తీసుకువస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలపై 'ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్' ఒక సవివరమైన కథనాన్ని ప్రచురించింది.
 
కంపెనీలో తన కింద పనిచేసే ఉన్నతాధికారిణి కింబర్లీ పావెల్‌తో పాటు సింగపూర్‌కు చెందిన మెగాస్పీడ్ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆలిస్ హువాంగ్ జెన్సన్‌కు ఉన్న అఫైర్లు బయటకు రావడంతో ఆయన తన పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ రాజీనామా 4 ట్రిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఎన్విడియాలో నాయకత్వ సంక్షోభానికి దారితీసింది. అయితే, రాజీనామా చేసిన కొద్ది రోజులకే జెన్సన్ హువాంగ్ తిరిగి రావాలని కోరుతూ మద్దతుదారులు ఒక ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు.
 
హువాంగ్‌ను తిరిగి తీసుకురావాలంటూ 'బ్రింగ్ జెన్సన్ బ్యాక్' పేరుతో ప్రారంభమైన ఈ ప్రచారానికి టెస్లా సీఈఓ ఎలాన్ మస్క్, ఎపిక్ గేమ్స్ సీఈఓ టిమ్ స్వీనీ వంటి దిగ్గజాలు బహిరంగంగా మద్దతు తెలిపారు. హువాంగ్ మద్దతుదారులు ఒక 'వార్ రూమ్' ఏర్పాటు చేసి, బోర్డు సభ్యులను ఒప్పించేందుకు, వైట్ హౌస్ మద్దతు కూడగట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఈ ప్రయత్నాలకు జెన్సన్ హువాంగ్ ఆమోదం కూడా ఉందని తెలుస్తోంది. 
 
అయితే, హువాంగ్ పునరాగమనానికి కొన్ని అడ్డంకులు కూడా ఉన్నాయి. అమెరికా ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెస్సెంట్, ఎన్విడియా నాయకత్వంలో సమూల మార్పులు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. ఇది హువాంగ్ రీఎంట్రీకి వ్యతిరేక సంకేతంగా భావిస్తున్నారు. మరోవైపు, జెన్సన్ రాజీనామాకు దారితీసిన ప్రవర్తనపై ఎన్విడియా బోర్డు స్వతంత్ర విచారణ జరుపుతోంది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
2029 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో రాహుల్ గాంధీ నరేంద్ర మోదీని ఓడించగలరా?

Satvika Veeravalli: సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్‍కు... ఆకాశంలో ఒక తారగా సత్విక వీరవల్లి

Satvika Veeravalli: సిలికాన్ వ్యాలీ నుంచి సిల్వర్ స్క్రీన్‍కు... ఆకాశంలో ఒక తారగా సత్విక వీరవల్లిఅమెరికాలో సురక్షితమైన ఉద్యోగాన్ని వదిలి, సినిమాల్లో అనిశ్చితమైన కెరీర్‌ను ఎంచుకోవడం అంత సులభమైన నిర్ణయం కాదు. రెండు ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలు, వృత్తిపరమైన అనుభవం ఉన్నప్పటికీ సత్విక వీరవల్లి ఆ సాహసం చేసింది. ఆమె ఇప్పుడు దుల్కర్ సల్మాన్ సరసన ఆకాశంలో ఒక తార చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలోకి అడుగుపెడుతోంది. అమెరికాలో పుట్టి పెరిగిన సత్విక, తన ఇంజనీరింగ్, మాస్టర్స్ డిగ్రీలు పూర్తి చేసి, ఒరాకిల్‌లో రెండేళ్లపాటు పనిచేసింది. కానీ, ఆమె నటనారంగంలోనే రాణించాలని కోరుకుంది. ఆమె మొదట కాంత చిత్రం కోసం ఆడిషన్ ఇచ్చింది. కానీ ఆ అవకాశం దక్కలేదు. ఆ తర్వాత, అదే నిర్మాణ సంస్థ నుండి ఒక తమిళ చిత్రానికి ఆడిషన్ ఇచ్చే మరో అవకాశం లభించింది. అది చివరికి ఆమె నటనారంగానికి ద్వారాలు తెరిచింది.

హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జకు ఎంగేజ్‌మెంట్..

హనుమాన్ హీరో తేజ సజ్జకు ఎంగేజ్‌మెంట్..యువ నటుడు తేజ సజ్జ హైదరాబాద్‌లోని బంజారా హిల్స్‌లో గల తాజ్ కృష్ణ హోటల్‌లో ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారు. టెక్నాలజీ వ్యాపారంలో ఉన్న ఒక కుటుంబానికి చెందిన, అమెరికాలో నివసిస్తున్న భాగస్వామితో పెద్దలు కుదిర్చిన ఈ వివాహం జరిగింది. ఆమెకు సినీ పరిశ్రమతో ఎలాంటి సంబంధం లేదు.

Aadi Sai kumar: ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న అరుంధతి నక్షత్రం ఘనంగా ప్రారంభం

Aadi Sai kumar: ఆది సాయికుమార్ నటిస్తున్న అరుంధతి నక్షత్రం ఘనంగా ప్రారంభంఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా అరుంధతి నక్షత్రం. మేఘ శెట్టి, మధు దామరాజు హీరోయిన్స్.. ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అందుకున్న నిర్మాణ సంస్థ 7 పి.ఎం. ప్రొడక్షన్స్, శ్రీ చక్ర మూవీస్ ఎల్ఎల్ పి బ్యానర్స్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాయి. దర్శకుడు రాహుల్ శ్రీనివాస్ రూరల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా కథతో ఈ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి బాసాని, డా.సూర్యకాంతి కూచిభొట్ల నిర్మిస్తున్నారు.

Nani party :విడుదలకు ముందే అలియాస్ రుక్మిణి టీమ్ బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ. చేసుకుంది

Nani party :విడుదలకు ముందే అలియాస్ రుక్మిణి టీమ్ బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ. చేసుకుందినేచురల్ స్టార్ నాని సమర్పణలో నితిన్ హీరోగా నటించిన చిత్రం అలియాస్ రుక్మిణి. ఈ చిత్రం సాంగ్ లాంచ్ కేవలం చిత్ర టీమ్ నిన్న రాత్రి ఓ పబ్ లో జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా నాని మాట్లాడుతూ, సాంగ్ లాంచ్ పార్టీ కాదు.. బ్లాక్ బస్టర్ పార్టీ అని పేర్కొన్నారు. నిర్మాత నాని సోదరి మాట్లాడుతూ, చిత్రం షూటింగ్ ప్రారంభం నుంచి ప్రతి రోజు ఎంజాయ్ చేసేలా వుందని తెలిపారు. దర్శకుడు తీసుకున్న కేర్ సినిమాకు మరింత ఉత్సాహానిచ్చింది అన్నారు.

Varanasi update :వారణాసి సి.జి. పనులు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు సాగుతున్నాయి

Varanasi update :వారణాసి సి.జి. పనులు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు సాగుతున్నాయినవంబర్ 15, 2025న జరిగిన ఈ సమావేశంలో వారణాసి టైటిల్, టీజర్‌ను ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి ఆవిష్కరించారు. 1.43:1 ఐమాక్స్ ఫార్మాట్‌లో భారతదేశపు మొట్టమొదటి చిత్రంగా దీని భారీ స్థాయిని ఈ సందర్భంగా హైలైట్ చేశారు. మహేష్ బాబు ద్విపాత్రాభినయం చేయగా, ప్రియాంక చోప్రా జోనస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా నటించారు. ఈ బహుళ-యుగ సాహసగాథ ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.