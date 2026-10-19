యేసుక్రీస్తు శిలువ శిరస్సు పైన పడింది, ఫాదర్ స్పాట్ డెడ్, వీడియో
ఈక్వెడార్ చర్చిలో విషాదకర సంఘటన జరిగింది. చర్చిలో ప్రార్థనలు చేస్తున్న ఓ ఫాదర్ శిరస్సు పైన యేసుక్రీస్తు శిలువ పడటంతో ఆయన అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. ఇదంతా సీసీటీవీ కెమేరాలో రికార్డయ్యింది.
ఈక్వెడార్ లోని గ్వాయాక్విల్ నగరంలోని చర్చిలో ఫాదర్ ప్రార్థనలు చేస్తున్నారు. ఆ సమయంలో హఠాత్తుగా ఆయన వెనుక వైపున అమర్చి వున్న యేసుక్రీస్తు శిలువ ఒక్కసారిగా కూలింది. అది నేరుగా ఫాదర్ తలపై పడటంతో ఆయన అక్కడే కుప్పకూలిపోయారు. ఈ హఠాత్పరిణామంతో అక్కడివారంతా ఒక్కసారిగా భయాందోళనకు లోనయ్యారు.
చర్చిలో ప్రమాదం.. తలపై శిలువ పడి ఫాదర్ మృతి ఈక్వెడార్లోని గ్వాయాక్విల్ నగరంలో ఘటన #Ecuador #Guayaquil #ChurchAccident #ChurchFatherDeath #bigtv https://t.co/Ab9pXm6kuJ— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) October 19, 2026