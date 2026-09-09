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  4. Kabul rejects Pakistan's claim on Masood Azhar, says JeM founder not in Afghanistan
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 9 September 2026 (17:30 IST)

జైషే చీఫ్ మసూద్ అజర్ మా వద్ద లేరు : పాక్‌కు తేల్చి చెప్పిన ఆప్ఘనిస్థాన్

Masood Azhar
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 9 Sep 2026 (17:30 IST)
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ప్రముఖ ఉగ్ర సంస్థ జైషే మహ్మద్‌ చీఫ్‌ మసూద్‌ అజర్‌ ఆప్ఘనిస్థాన్‌లో ఉన్నారంటూ పాకిస్తాన్ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఆఫ్గాన్ పాలకులు తీవ్రంగా ఖండించారు. మసూద్ అజర్ తమ వద్ద లేరని స్పష్టం చేశారు. అజర్‌ తమ దేశంలో లేడని తాలిబన్ విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. తమ భూభాగాన్ని ఇతర దేశాలపై దాడులకు ఉపయోగించుకోబోమని కాబూల్‌ మరోసారి తేల్చిచెప్పింది. 2019లో పుల్వామా దాడితో సహా పలు ఉగ్రదాడుల్లో కీలకంగా ఉన్న అజర్‌ కోసం భారత్‌ గాలిస్తోన్న విషయం తెలిసిందే.
 
ఉగ్ర సంస్థలపై చర్యలు తీసుకోవాలన్న అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి.. ఎఫ్‌ఏటీఎఫ్‌ (ఫైనాన్షియల్‌ యాక్షన్‌ టాస్క్‌ఫోర్స్‌) నుంచి ఎదురవుతోన్న ఇబ్బందులను తప్పించుకోవడానికి పాకిస్తాన్‌ తీవ్రంగా యత్నిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మసూద్ అజర్ 2019 మేలోనే డ్యూరాండ్ లైన్ దాటి అఫ్గానిస్థాన్‌కు పారిపోయాడని తరచూ ప్రచారం చేస్తోంది. 
 
ఉగ్రవాద సంస్థలకు నిధుల సరఫరాను అరికట్టడంలో విఫలం కావడంతో పాకిస్థాన్‌ 2018-2022 మధ్య ఎఫ్‌ఏటీఎఫ్‌ 'గ్రే' లిస్ట్‌లో ఉంది. అజర్‌ తమ దేశంలో లేడని తాలిబన్‌ చేసిన ప్రకటన.. పాకిస్థాన్‌లోనే దాక్కున్నాడనే వాదనకు గట్టి బలాన్ని చేకూర్చింది. ఈ ప్రకటన పాకిస్తాన్‌కు తీవ్ర ఇబ్బందికరంగా మారింది. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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