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ముగ్గురు పిల్లల ముందే తల్లిపై అత్యాచార... ఇద్దరు మృగాళ్లకు ఉరిశిక్ష.. ఎక్కడ?
ఐదేళ్ల క్రితం పాకిస్థాన్ దేశంలో జరిగిన ఓ అత్యాచార కేసులో ఇద్దరు ముద్దాయిలకు ఆ దేశ కోర్టు మరణశిక్షను విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ముగ్గురు పిల్లల ఎదుటే ఆ మహిళపై ఇద్దరు కామాంధులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ కేసులో లాహోర్ హైకోర్టు సంచలన తీర్పునిచ్చింది.
ఈ కేసులో ప్రధాన దోషులైన అబిద్ మల్టీ (అబిద్ అలీ), షఫ్కత్ అలీలు తమకు పడిన ఉరిశిక్షను సవాల్ చేస్తూ దాఖలు చేసిన అప్పీళ్లను హైకోర్టు బుధవారం (జూన్ 3) కొట్టివేసింది. వారిపై మోపిన గ్యాంగ్ రేప్, కిడ్నాపింగ్, దోపిడీ, ఉగ్రవాద నిరోధక చట్టం కింద నమోదైన అన్ని నేరాలను కోర్టు ధ్రువీకరించింది.
రెండు దేశాల (ఫ్రాన్స్, పాకిస్థాన్) పౌరసత్వం ఉన్న బాధిత మహిళ.. 2020 సెప్టెంబర్ 9న తన ముగ్గురు పిల్లలతో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తుండగా లాహోర్ సమీపంలోని సియాల్ కోట్-లాహోర్ మోటార్వేపై ఇంధనం అయిపోయి కారు ఆగిపోయింది. ఆ సమయంలో అక్కడకు వచ్చిన అబిద్ మల్టీ, షఫ్కత్ అలీలు కారు అద్దాలు పగలగొట్టి, లోపలికి చొరబడ్డారు.
గన్ పాయింట్తో కుటుంబ సభ్యులను బెదిరించి, వారి వద్ద ఉన్న నగదు, నగలను లూటీ చేశారు. అంతటితో ఆగకుండా, భయంతో వణికిపోతున్న చిన్న పిల్లల ముందే ఆ మహిళను సమీపంలోని పొలాల్లోకి ఈడ్చుకెళ్లి ఇద్దరూ కలిసి అమానుషంగా గ్యాంగ్ రేపు పాల్పడ్డారు.
ఈ దారుణ ఘటన అప్పట్లో పాకిస్థాన్లో పెను తుఫాను సృష్టించింది. మహిళల రక్షణలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగడుతూ, బాధితురాలిని తప్పుబట్టే కొందరు అధికారుల తీరుకు వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది వీధుల్లోకి వచ్చి నిరసనలు తెలిపారు. ఈ తీవ్ర ప్రజాగ్రహం నేపథ్యంలో స్పందించిన పాక్ ప్రభుత్వం.. నిందితులకు వేగంగా శిక్షలు పడేలా, కఠినమైన శిక్షలు అమలు చేసేలా కొత్త యాంటీ-రేప్ చట్టాలను తీసుకువచ్చింది.
ఈ క్రమంలోనే 2021 మార్చిలో అక్కడి యాంటీ టెర్రరిజం కోర్టు నిందితులిద్దరికీ ఉరిశిక్ష విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ప్రస్తుతం లాహోర్ హైకోర్టు కూడా ఆ శిక్షను ఖరారు చేయడంతో బాధితురాలికి ఐదేళ్ల తర్వాత పూర్తి న్యాయం జరిగినట్లయిందని సామాజిక హక్కుల నేతలు భావిస్తున్నారు.
యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త మధుకర్లపై కేసు
నందూస్ వరల్డ్ అనే ప్రముఖ యూట్యూబ్ ఛానెల్ను నిర్వహిస్తున్న, యూకే కేంద్రంగా పనిచేసే యూట్యూబర్ రామ నందన, ఆమె భర్త జగర్లమూడి మధుకర్లపై మోసం ఆరోపణలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు, వీసా పునరుద్ధరణలు కల్పిస్తామనే హామీతో వ్యక్తుల నుండి భారీ మొత్తంలో డబ్బు వసూలు చేసి, ఆ తర్వాత తాము వాగ్దానం చేసిన సేవలను అందించడంలో విఫలమయ్యారని ఈ దంపతులపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి
నటి త్రిషకు వేసవి గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ పంపిన ఉపాసన.. ఏంటది?
నటి త్రిష ఇటీవల ఉపాసన కొణిదెల ఆహార బ్రాండ్ అయిన అత్తమ్మాస్ కిచెన్ నుండి ఒక ప్రత్యేకమైన వేసవి బహుమతి హ్యాంపర్ను అందుకున్నారు. ఈ హ్యాంపర్లో మామిడి ఆవకాయ, గోంగూర పచ్చడి, కరివేపాకు పొడి, కంది పొడి, నువ్వుల పొడి వంటి సంప్రదాయ తెలుగు వంటకాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇంటి పద్ధతుల్లో, సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతో తయారు చేయబడ్డాయి. త్రిష ఈ బహుమతిని తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్లో పంచుకుంటూ, ఆ హ్యాంపర్ను అందుకున్నందుకు తన హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ పచ్చళ్లు, పొడులు వేసవి రుచిని, అనుభూతిని తిరిగి గుర్తుచేశాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
పొత్తుతో వస్తున్నారా, సింగిల్గానా? పవన్పై ప్రకాష్ రాజ్ ట్వీట్: నీకెందుకురా అంటూ బండ్ల గణేష్ ఫైర్
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