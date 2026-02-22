మహిళకు చేసిన గాయాన్ని నాకిన పెంపుడు శునకం.. కాళ్లు చేతులు కోల్పోయింది.
బ్రిటన్కు చెందిన భారత సంతతికి చెందిన ఓ మహిళ జీవితంలో ఊహించని విషాదం నెలకొంది. ఎంతో ప్రేమగా పెంచుకుంటున్న శునకం.. మహిళకు అయిన గాయాన్ని నాకడంతో ఆమె సెప్సిస్ అనే వ్యాధి బారిపడింది. దీంతో ఆమె రెండు చేతులు, రెండు కాళ్లు కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన పెంపుడు జంతువుల యాజమానులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, యూకేలోని వుల్వర్హాంప్టన్కు చెందిన మంజిత్ సంఘా (52) అనే మహిళ గత యేడాది జూలై నెలలో అస్వస్థతకు గురైంది. అధికారం సాయంత్రం పని నుంచి ఇంటికి వచ్చిన ఆమెకు అనారోగ్యంగా అనిపించడంతో మరుసటి రోజు ఉదయానికి స్పృహ కోల్పోయారు. ఆమె చేతులు, కాళ్లు చల్లగా మారడంతో, పెదవులు నీలంగా మారాయి. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఆమెను పరీక్షించిన వైద్యులు.. సెప్సిస్ అనే వ్యాధితో బాధపడుతున్నట్టు గుర్తించారు. కుక్కల లాలాజలంలో సహజంగా ఉండే క్యాప్నోసైటోఫాగా కానిమోర్సస్ అనే బ్యాక్టీరియా, ఆమె శరీరంలోని చిన్న గాయం ద్వారా రక్తంలోకి ప్రవేశించిందని గుర్తించారు. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ కారణంగా ఆమెకు ఆరుసార్లు గుండెపోటు వచ్చింది. ప్రాణాలు కాపాడే క్రమంలో వైద్యులు ఆమెకు రెండు కాళ్లు, రెండు చేతులను తొలగించారు. ఆమె ప్లీహాన్ని కూడా తీసేయాల్సి వచ్చింది. సుమారు 32 వారాల పాటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందిన మంజిత్ ఇటీవల ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది.