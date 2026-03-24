పట్టెడన్నం కోసం జోరువానలో బారులు తీరిన చిన్నారు, ఈ ఆకలి కేకలు ఆగేదెన్నడు? video
ఒక శత్రు స్థావరం ధ్వంసం కోసం రూ. 1000 కోట్లు విలువ చేసే విమానం పంపిస్తారు. కేవలం 10 రోజుల్లో రూ. 3 లక్షల కోట్లు యుద్ధానికి తగలేస్తారు. కానీ చివరికి జరిగేదేమిటి? ఆర్తనాదాలు, ఆకలి కేకలు, ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురుచూపులు. యుద్ధం చేసేవారు దేనికోసమో చేసేస్తారు. బలయ్యేది మాత్రం సామాన్య ప్రజలే. ఐతే అసలు గుప్పెడు మెతుకుల కోసం ప్రపంచంలో ఎన్నో కోట్ల మంది పొట్ట చేతపట్టుకుని తిరుగుతున్నారు. ప్రపంచ దేశాల్లో ఎన్నో ప్రాంతాలలో కటిక దరిద్రం అనుభవిస్తున్నవారి వైపు ధనిక దేశాలు చూస్తున్నాయా? అవి ఎంతమందిని ఆదుకుంటున్నాయంటే భూతద్దం నుంచి వెతకాల్సిందే.
భారీవర్షం కురుస్తున్నా ఆకలి కేకలు పెడుతుంటే ఆఫ్రికాలోని ఓ గ్రామీణ ప్రాంతంలో చిన్నారులు పాత్రలు పట్టుకుని బారులుతీరి నిలబడ్డారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో షేర్ అవుతోంది. వర్షంలో ఆ చిన్నారులు గజగజ వణుకుతూ ఆకలి తీర్చుకునేందుకు అన్నం కోసం పడిగాపులు పడుతున్న దృశ్యం చూస్తే ఎవరి గుండైనా బరువెక్కుతుంది.
ప్రపంచ పేదరిక గణాంకాలలో ఆఫ్రికా... ముఖ్యంగా సహారా ఉప-ప్రాంతం అగ్రస్థానంలో ఉంది. ప్రపంచ బ్యాంకు బహుముఖ పేదరిక కొలమానం అక్టోబర్ 2025 ప్రకారం సహారా ఉప-ప్రాంత ఆఫ్రికాలో 61.2 శాతం బహుముఖ పేదరికంలో మగ్గుతోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1.1 బిలియన్ల మంది బహుముఖ పేదరికంలో ఉన్నారు. అత్యధిక ప్రాబల్యం, తీవ్రత సహారా ఉప-ప్రాంత ఆఫ్రికాలో ఉంది. ప్రపంచంలో పేదరికాన్ని నిర్మూలించేందుకు ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనీ, నిధులు సమకూరుస్తున్నట్లు చెపుతున్నప్పటికీ అవి కేవలం రాతల వద్దే ఆగిపోతున్నాయి.