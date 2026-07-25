కెనడాలో భారత సంతతి యువతిని గొంతు నులిమి చంపేసిన లివ్ ఇన్ పార్టనర్
కెనడాలోని ఎడ్మంటన్లో, పంజాబ్కు చెందిన 23 ఏళ్ల భారతీయ సంతతికి చెందిన యువతిని ఆమెతో కలిసి నివసిస్తున్న వ్యక్తి (లివ్-ఇన్ పార్టనర్) గొంతు నులిమి హత్య చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. మృతురాలిని పంజాబ్లోని లూధియానాకు చెందిన దమన్హీత్ కౌర్గా గుర్తించారు.
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కెనడా పోలీసుల ప్రాథమిక విచారణ ప్రకారం, ఈ హత్యకు ఆమెతో కలిసి నివసిస్తున్న వ్యక్తి కారణమని తెలుస్తోంది. నిందితుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు దారితీసిన పరిస్థితులపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది.
ఢిల్లీకి చెందిన భారత జాతీయుడైన నిందితుడిని అరెస్టు చేసి, సన్నిహిత భాగస్వామి హత్యగా కెనడియన్ పోలీసులు అభివర్ణించిన కేసులో సెకండ్-డిగ్రీ హత్య అభియోగాలు మోపారు. ఎడ్మంటన్ పోలీస్ సర్వీస్ ప్రకారం, అనుమానాస్పద గాయాలతో స్పృహ కోల్పోయిన మహిళ గురించి సమాచారం అందడంతో జూలై 9న సిల్వర్బెర్రీ పరిసరాల్లోని ఒక నివాసానికి అధికారులు చేరుకున్నారు. ఆమెను తీవ్రమైన పరిస్థితిలో ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ జూలై 12న గాయాల కారణంగా ఆమె మరణించింది.
ఢిల్లీకి చెందిన 22 ఏళ్ల నిందితుడు రితిష్ కుమార్ను జూలై 22న అరెస్టు చేశారు. జూలై 9వ తేదీ సాయంత్రం 6:44 గంటల ప్రాంతంలో సిల్వర్బెర్రీ పరిసరాల్లోని ఒక నివాసంలో అనుమానాస్పద గాయాలతో స్పృహ కోల్పోయిన మహిళ గురించి వచ్చిన కాల్కు సౌత్ ఈస్ట్ బ్రాంచ్ అధికారులు స్పందించారు.
అత్యవసర వైద్య సేవలు సిబ్బంది 23 ఏళ్ల మహిళకు సంఘటనా స్థలంలోనే చికిత్స చేసి, ప్రాణాపాయకరమైన గాయాలతో ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆమె జూలై 12న మరణించింది.
ఎడ్మంటన్ మెడికల్ ఎగ్జామినర్ కార్యాలయం జూలై 14న శవపరీక్ష నిర్వహించి, దమన్ప్రీత్ కౌర్ హత్య కారణంగా మరణించినట్లు నిర్ధారించింది. దర్యాప్తు కారణాల దృష్ట్యా మొదట్లో వెల్లడించని మరణానికి కారణం గొంతు నులమడమేనని పోలీసులు తెలిపారు. దమన్ప్రీత్ చదువు, భవిష్యత్తు కోసం ఆమె తల్లిదండ్రులు రుణం తీసుకున్న తర్వాత, సుమారు ఐదేళ్ల క్రితం ఆమె కెనడాకు వెళ్లిపోయిందని కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. లూధియానా జిల్లాలోని ఆమె స్వస్థలమైన సమ్రాలలో ఆమె మరణం తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది.
ఇదిలా ఉండగా, దమన్ప్రీత్ పార్థివ దేహాన్ని అంత్యక్రియల కోసం భారతదేశానికి తరలించేందుకు ఆమె కుటుంబానికి సహాయం చేయడానికి ఒక గోఫండ్మీ ప్రచారం ప్రారంభించబడింది.