ఇరాన్లోని 200కు పైగా స్థావరాలపై ఇజ్రాయేల్ దాడులు
ఇజ్రాయెల్ రక్షణ దళాలు ఇరాన్లోని 200కు పైగా మౌలిక సదుపాయాల స్థావరాలను, లెబనాన్లోని హిజ్బుల్లాకు అనుబంధంగా ఉన్న 140కి పైగా ప్రదేశాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీ సైనిక చర్యను చేపట్టాయి. ఇరాన్ వ్యాప్తంగా 200కు పైగా ఇరాన్ ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాల లక్ష్యాలపై, లెబనాన్ అంతటా 140కి పైగా హిజ్బుల్లా ఉగ్రవాద మౌలిక సదుపాయాలపై దాడి చేసినట్లు ఇజ్రాయేల్ సైన్యం తెలిపింది.
ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ (ఐఆర్జీసీ)కు అనుబంధంగా ఉన్న సుదూర దాడి సామర్థ్యాలను, రక్షణ వ్యవస్థలను బలహీనపరచడంపై ఈ దాడులు దృష్టి సారించాయి. ఇరాన్లోని కీలక లక్ష్యాలలో ఐఆర్జీసీకి చెందిన ఒక కేంద్ర ఆయుధ నిల్వ స్థావరం, అనేక వాయు రక్షణ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి.
విమానాలను లక్ష్యంగా చేసుకునే బాలిస్టిక్ క్షిపణుల ఉత్పత్తి, నిల్వ, అభివృద్ధిలో పాలుపంచుకుంటున్న సౌకర్యాలపై కూడా దాడి చేసినట్లు ఐడిఎఫ్ నివేదించింది. ఈ ఆపరేషన్ లెబనాన్లోకి కూడా విస్తరించింది. రద్వాన్ ఫోర్స్ ప్రధాన కార్యాలయంపై కూడా దాడి జరిగింది. ఇది దాని కమాండ్ వ్యవస్థకు గణనీయమైన దెబ్బ తీసింది.