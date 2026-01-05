నన్ను సంతోషపెట్టడం భారతదేశానికి చాలా ముఖ్యం, లేదంటే?: ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మళ్లీ భారతదేశం పైన టారిఫ్లు పెంచుతానంటూ వ్యాఖ్యానించారు. తనను సంతోషపెట్టకపోతే భారతదేశం మరోసారి టారిఫ్ ల పెరుగుదలను చవిచూస్తుందంటూ హెచ్చరించాడు.
రష్యా నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటున్న ఆయిల్ విషయంలో భారతదేశం తాము చెప్పినట్లు వినకపోతే భారతదేశ ఉత్పత్తుల పైన మరోసారి టారిఫ్ లను పెంచాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. కాగా ఇప్పటికే భారతదేశ ఉత్పత్తులపై 50 శాతం టారిఫ్ విధించిన సంగతి తెలిసిందే. తనను సంతోషపెట్టడం ప్రధాని మోడికి బాగా తెలుసుననీ, కనుక ఆ ప్రకారం చేస్తారని తను ఆశిస్తున్నట్లు చెప్పుకొచ్చారు.