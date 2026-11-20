జనవరి 1 నుంచి మలేషియా వీసా రహిత ప్రవేశం రద్దు.. భారతీయులకు వార్నింగ్
జనవరి 1 నుండి భారతీయ పాస్పోర్ట్ కలిగి ఉన్నవారికి మలేషియా వీసా రహిత ప్రవేశ సౌకర్యాన్ని రద్దు చేయనుంది. ఈ నిర్ణయానికి రెండు నెలల ముందు, కౌలాలంపూర్లోని భారత హైకమిషన్ ఒక సూచనను జారీ చేస్తూ, 30 రోజుల వీసా రహిత ప్రవేశ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకుని మలేషియాలో ఉపాధి కోసం ప్రయత్నించవద్దని భారతీయ పౌరులను హెచ్చరించింది.
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జనవరి 1, 2027న భారతీయ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్లకు వీసా రహిత ప్రవేశాన్ని మలేషియా నిలిపివేసిన తర్వాత, ఆ దేశంలోకి ప్రవేశించే ముందు భారతీయ ప్రయాణికులు తప్పనిసరిగా చెల్లుబాటు అయ్యే వీసాను కలిగి ఉండాలి. మలేషియా ఇమ్మిగ్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ (JIM) ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది.
నవంబర్ 17న జారీ చేసిన ఒక నోటీసులో, ప్రస్తుతం భారతీయ పౌరులు అనుభవిస్తున్న వీసా మినహాయింపు 2026 చివరి నాటికి ముగుస్తుందని అది ధృవీకరించింది.
జనవరి 1, 2027న లేదా ఆ తర్వాత మలేషియాకు వెళ్లే భారతీయ పాస్పోర్ట్ హోల్డర్ అయితే, మీరు అక్కడ అడుగుపెట్టే ముందే వీసా అవసరం. కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి రాకముందే ప్రయాణికులకు ఒక నెల ముందస్తు అవకాశం కల్పిస్తూ, డిసెంబర్ 1, 2026న MyVISA ఆన్లైన్ పోర్టల్లో దరఖాస్తులు ప్రారంభమవుతాయి.
కోవిడ్-19 మహమ్మారి తర్వాత పర్యాటకాన్ని ప్రోత్సహించడానికి మలేషియా డిసెంబర్ 2023లో భారతీయ పౌరులకు వీసా రహిత ప్రవేశాన్ని ప్రవేశపెట్టింది. ఈ చర్య భారతీయ పర్యాటకుల రాకలో పెరుగుదలకు దారితీసింది. విదేశీ సందర్శకుల కోసం వీసా ప్రక్రియను భారతదేశం సులభతరం చేసింది.
ప్రధాన కేటగిరీలను 9కి తగ్గించడంతో పాటు, దరఖాస్తు ఫారాలను 70% మేర కుదించింది. 2026 సెప్టెంబర్లో కౌలాలంపూర్లోని భారత హైకమిషన్ జారీ చేసిన హెచ్చరిక నేపథ్యంలో ఈ మార్పు చోటుచేసుకుంది.
మలేషియాలో ఉద్యోగాల వేట కోసం ఎక్కువ మంది భారతీయులు పర్యాటక ప్రవేశాన్ని ఉపయోగించుకుంటున్నారని, వారిలో కొందరు నకిలీ ఉద్యోగాలు ఇస్తామని వాగ్దానం చేసే ఏజెంట్ల వలలో చిక్కుకుంటున్నారని, దీనివల్ల వారు వీసా గడువు ముగిసినా దేశంలోనే ఉండిపోవడం, దోపిడీకి గురవడం, నిర్బంధించబడటం లేదా చట్టపరమైన ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి వస్తుందని ఆ హైకమిషన్ హెచ్చరించింది.