నైట్ క్లబ్లో పెళ్లి వేడుకలు డీజేను వాయించి నృత్యం చేసిన యూఎస్ విదేశాంగ మంత్రి (Video)
అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రుబియో ఓ వివాహ వేడుకకు హాజరయ్యారు. అక్కడ డీజే ప్లే చేసి అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైట్హౌస్ డిప్యూటీ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ డాన్ స్కావినో సామాజిక మాధ్యం వేదికగా షేర్ చేశారు. మార్కో రుబియో విదేశాంగ మంత్రిగా, జాతీయ భద్రతా సలహాదారుగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
ఎంతో బిజీ షెడ్యూల్తో ఉండే ఆయన ఇటీవల మియామీలోని ఒక నైట్ క్లబ్లో జరిగిన పెళ్లి వేడుకకు హాజరయ్యారు. పెళ్లికి హాజరైన వారిలో చాలా మంది అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన డీజేకు అనుగుణంగా నృత్యం చేస్తూ కనిపించారు.
దీంతో మార్క్ రుబియో కూడా డీజేను వాయించి డ్యాన్స్ చేసేవారిని మరింత ఉత్సాహపరిచారు. హెడ్ ఫోన్స్ ధరించి డీజే కన్సోల్ను ఆపరేట్ చేశారు. డీజే వద్దనే అందరితో పాటు ఆయన కూడా కాలు కదిపారు.