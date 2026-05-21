లాహోర్లో మైనర్ క్రైస్తవ బాలిక కిడ్నాప్.. మతం మార్చి పెళ్లి చేసుకున్న 41 యేళ్ళ వ్యక్తి
పాకిస్థాన్లో ఓ దారుణం జరిగింది. 14 యేళ్ల మైనర్ క్రిస్టియన్ బాలికను 41 యేళ్ల వ్యక్తి కిడ్నాప్ చేసి వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ దారుణం లాహోర్ నగరంలో జరిగింది. బాధితురాలు మూర్ఛ వ్యాధి, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతుండటంతో నిందితుడు ఆమె నిస్సహాయతను ఆసరాగా చేసుకున్నాడు.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, లాహోర్లోని గుల్బహార్ కాలనీకి చెందిన అబ్బాస్ మసీహ్ అనే కార్మికుడు కుమార్తె నిషా బీబీ (14) మే 12వ తేదీన పని నుంచి ఇంటికి తిరిగిరాలేదు. దీంతో ఆందోళన చెందిన కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నిషా పని చేస్తున్న ఇంటి దగ్గరలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలించగా ఆమె ఒక మధ్య వయస్కుడితో కలిసి వెళుతున్నట్టు తేలింది.
ఆ ఫుటేజీలోని వ్యక్తిని గుర్తించేందుకు ప్రయత్నించగా, అతను 41 యేళ్ల అర్షద్ హబీబ్ అని, అతడికి అప్పటికే మూడు వివాహాలు అయ్యాయని తేలింది. హబీబ్ భార్యే అతడిని ఫోటోలో గుర్తించడం గమనార్హం. నిషా అపహరణకు గురైన రోజు నుంచే హబీబ్ కూడా తన ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి కనిపించకుండా పోయాడు.
పోలీసులు హబీబ్కు సంబంధించిన పత్రాలను చూపించగా, నిషా ఫిబ్రవరి 15నే ఇస్లాం మతంలోకి మార్చి, మూడు రోజుల తర్వాత హబీబ్ను వివాహం చేసుకున్నట్టు అందులో తేలింది. దీంతో బాధితురాలి కుటుంబం దిగ్భ్రాంతికి గురైంది. ఇవన్నీ నిందితుడిని రక్షించడానికి సృష్టించిన నకిలీ పత్రాలని వారు ఆరోపిస్తున్నారు.
Rukmini Vasanth: రుక్మిణి వసంత క్యాజువల్ ప్యాకింగ్ క్లిప్ అభిమానుల ప్రశంసలు
మైథలాజికల్ యాక్షన్-అడ్వెంచర్ 'నాగబంధం: ది సీక్రెట్ ట్రెజర్. 'దర్శకుడు అభిషేక్ నామా, హీరో విరాట్ కర్ణ క్రేజీ కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ఈ భారీ చిత్రం భారతీయ పురాణాలు, అడ్వెంచర్, ప్రాచీన రహస్యాలు, దైవిక శక్తులు, హై-ఆక్టేన్ యాక్షన్ అంశాలతో చిత్రం ప్రేక్షకులకు ఇప్పటివరకు చూడని సినిమాటిక్ అనుభూతిని అందించనుంది.
వడ్డే క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద వడ్డే నవీన్ హీరోగా, నిర్మాతగా రూపొందించిన చిత్రం 'ట్రాన్స్ఫర్ త్రిమూర్తులు'. కమల్ తేజ నార్ల ఈ మూవీతో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ సినిమాలో వడ్డే నవీన్, రాశి సింగ్, శిల్పా తులస్కర్, వివేక్ రఘువంశీ, రఘుబాబు, శివన్నారాయణ, వడ్లమాని శ్రీనివాస్, జ్వాలా కోటి, దేవి ప్రసాద్, సూర్య, బాబా బాస్కర్, ప్రమోదిని, సాథ్విక్ రాజు, అంజలి ప్రియ, గాయత్రి చాగంటి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ మూవీని జూన్ 19న విడుదల చేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు మూవీ టీజర్ను రిలీజ్ చేశారు.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి క్రేజీ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన 'వాల్తేర్ వీరయ్య' సంచలనాత్మక మాస్ బ్లాక్బస్టర్గా నిలిచింది. ఇప్పుడు ఈ ద్వయం మరో భారీ ప్రాజెక్ట్ - #చిరుబాబీ2 / #చిరు158 తో అలరించబోతున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై నిర్మాత వెంకట్ కె నారాయణ ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. కన్నడ, తమిళ, హిందీ భాషల్లో పలు భారీ ప్రాజెక్టులను అందించిన తర్వాత, కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ వారి తొలి తెలుగు చిత్రం ఇది.