హర్మూజ్ జలసంధి వద్ద దాడి.. ఇరాన్ నేవీ చీఫ్ మృతి
అమెరికా - ఇరాన్ - ఇజ్రాయెల్ దేశాల మధ్య జరుగుతున్న యుద్ధంలో ఇరాన్కు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కోర్ (ఐఆర్జీసీ) నౌకాదళ చీఫ్ అలీరెజా తంగ్సిరిని హతమార్చినట్టు ఇజ్రాయెల్ ప్రకటించింది. తీవ్రప్రాంత నగరమైన బందర్ అబ్బాస్పై జరిపిన దాడుల్లో ఆయనతో పాటు మరికొందరు సీనియర్ నౌకాదళ కమాండర్లు ప్రాణాలు కోల్పోయినట్టు ఇజ్రాయెల్ రక్షణ శాఖామంత్రి ఇజ్రాయెల్ కట్జ్ వెల్లడించారు. అయితే, ఈ మృతిపై ఇరాన్ అధికారికంగా ఇంకా స్పందించలేదు.
కాగా, అలీరెజా గత 2018 నుంచి ఇరాన్ నేవీ చీఫ్ పదవిలో కొనసాగుతున్నారు. హర్మూజ్ జలసంధి మూసివేతను ఆయనే పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు తెలిపాయి. మరోవైపు, పశ్చిమాసియా దేశాలపై ఇరాన్ దాడులు కొనసాగుతున్నాయి. క్షిపణి శిథిలాలు మీదపడి అబుధాబీలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి.
ఇజ్రాయెల్లోని కెఫర్ ఖాసీం ప్రాంతంలో ఐదుగురు, టెల్అవీవ్లో ఇద్దరు గాయపడ్డారు. ఇజ్రాయెల్ సైనిక నియంత్రణ కేంద్రం, అణు మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన పరిశ్రమలపైనా దాడులు చేశామని ఐఆర్జీసీ ప్రకటించింది. లెబనాన్లో ఓ సైనికుడు మృతి చెందినట్లు ఇజ్రాయెల్ తెలిపింది. మరోవైపు.. ఇరాన్కు తాము డ్రోన్లు సరఫరా చేస్తున్నామనే కథనాలను రష్యా ఖండించింది.