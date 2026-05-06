మెడలో రూ. 142 కోట్లు విలువ చేసే హారంతో మెరిసిన మేఘా సుధారెడ్డి, వీడియో
మేఘా సుధా రెడ్డి. మేఘా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ (MEIL) డైరెక్టర్- ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త మేఘా కృష్ణా రెడ్డి గారి భార్య. ఈమె ఇటీవల తన ఖరీదైన ఆభరణాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. ప్రతిసారి కొత్తకొత్త డిజైన్లతో, సరికొత్త ఆభరణాలతో ఆమె అందరినీ సంభ్రమాశ్చర్యాలలో ముంచెత్తేస్తారు. ఈ సారి న్యూయార్క్లో జరిగిన మెట్ గాలా 2026 వేడుకలో సుధా రెడ్డి ధరించిన హారం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది.
ఎందుకంటే ఆ హారం ధర సుమారు రూ. 142 కోట్లు ($15 మిలియన్లు). ఈ హారం మధ్యలో 550 క్యారెట్ల అరుదైన టాంజనైట్(Tanzanite) రత్నం ఉంది. దీనిని క్వీన్ ఆఫ్ మెరెలని (Queen of Merelani) అని పిలుస్తారు. ఇది విక్టోరియన్ స్టైల్లో రోజ్-కట్ వజ్రాలతో రూపొందించబడింది. ఇది ఆమె సొంత కలెక్షన్ లోని ఆభరణం.
అలాగే గతేడాది జరిగిన వేడుకలో కూడా ఆమె అత్యంత ఖరీదైన హారాన్ని ధరించారు. అమోర్ ఎటర్నో(Amore Eterno) అనే హారం ధరించారు. దాని విలువ సుమారు రూ. 83 కోట్ల నుండి రూ. 160 కోట్ల వరకు వుంటుందని అంచనా. ఇందులో 180 - 200 క్యారెట్ల వజ్రాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఉన్న నాలుగు పెద్ద హృదయాకారపు వజ్రాలు ఆమె భర్త, పిల్లలకు ప్రతీకగా చెబుతారు. సుధా రెడ్డి గారు తన అద్భుతమైన ఫ్యాషన్ సెన్స్తో అంతర్జాతీయ వేదికలపై భారతీయ కళాఖండాలను, సంస్కృతిని ప్రదర్శిస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.