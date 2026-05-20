Melodi, ఇటలీ ప్రధాని మెలోనికి మెలోడి చాక్లెట్ ఇచ్చి ప్రధాని మోడీ స్వీట్ సర్ఫ్రైజ్, video
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో Melodi విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. అదేమిటంటే... ఇటలీ ప్రధాని మెలోనికి పార్లె మెలోడి చాక్లెట్ ఇచ్చి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వీట్ సర్ఫ్రైజ్ ఇచ్చారు. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఐదు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ఆయన ఇటలీ చేరుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఇటలీ ప్రధానమంత్రి జార్జియా మెలోని, ప్రధాని మోడీ మధ్య ఆసక్తికరమైన సరదా సంఘటన జరిగింది.
రోమ్ నగరంలో జరిగిన ద్వైపాక్షిక భేటీ సందర్భంగా ప్రధాని మెలోనీకి మన దేశానికి చెందిన పార్లె మెలోడీ టాఫీ ప్యాకెట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను స్వయంగా ఇటలీ ప్రధాని Xలో షేర్ చేస్తూ Thank you for the gift అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఆ వీడియోలో ప్యాకెట్ మీద వున్న మెలోడీ పేరును మోడీ చదివి వినిపించగానే ఇద్దరు నేతలు నవ్వులు చిందించడం ఈ వీడియోలో కనిపించింది.
ఇటలీ పర్యటనలో భాగంగా పలు కీలక అంశాలపై ఇరు దేశాల నేతలు చర్చలు జరపనున్నారు. భారత్-ఇటలీ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై దృష్టి సారించనున్నారు. అలాగే భారత్-మధ్యప్రాచ్యం-యూరప్ ఆర్థిక కారిడార్ ను వేగవంతం చేయడంతో పాటు వాణిజ్యం, రక్షణ, క్లీన్ ఎనర్జీ తదితర అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగాలలో సహకారాన్ని పెంపొందించడంపై దృష్టి పెట్టనున్నారు.
Modi ji gifted Melody to Meloni @GiorgiaMeloni pic.twitter.com/TndLOcX2bN— Stranger (@amarDgreat) May 20, 2026
అలాగే గతంలో G7 సదస్సుకు వెళ్లినప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, మెలోనీ షేర్ చేసిన సెల్ఫీలు కూడా విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. ఇక తాజాగా రోమ్ నగర పర్యటనలో మెలోడీ చాక్లెట్ ఘటన ఇరు దేశాల మధ్య వున్న సత్సంబంధాలు, స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పినట్లయ్యింది.
