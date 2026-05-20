  4. Melodi: PM Modi Delivers a Sweet Surprise to Italian PM Meloni by Gifting Her a Melodi Chocolate, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Wednesday, 20 May 2026 (14:02 IST)

Melodi, ఇటలీ ప్రధాని మెలోనికి మెలోడి చాక్లెట్ ఇచ్చి ప్రధాని మోడీ స్వీట్ సర్ఫ్రైజ్, video

BY: ఐవీఆర్
Publish: Wed, 20 May 2026 (13:56 IST)
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో Melodi విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతోంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. అదేమిటంటే... ఇటలీ ప్రధాని మెలోనికి పార్లె మెలోడి చాక్లెట్ ఇచ్చి ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ స్వీట్ సర్ఫ్రైజ్ ఇచ్చారు. భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఐదు దేశాల పర్యటనలో భాగంగా ఆయన ఇటలీ చేరుకున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఇటలీ ప్రధానమంత్రి జార్జియా మెలోని, ప్రధాని మోడీ మధ్య ఆసక్తికరమైన సరదా సంఘటన జరిగింది.

రోమ్ నగరంలో జరిగిన ద్వైపాక్షిక భేటీ సందర్భంగా ప్రధాని మెలోనీకి మన దేశానికి చెందిన పార్లె మెలోడీ టాఫీ ప్యాకెట్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను స్వయంగా ఇటలీ ప్రధాని Xలో షేర్ చేస్తూ Thank you for the gift అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టారు. ఆ వీడియోలో ప్యాకెట్ మీద వున్న మెలోడీ పేరును మోడీ చదివి వినిపించగానే ఇద్దరు నేతలు నవ్వులు చిందించడం ఈ వీడియోలో కనిపించింది.
 
ఇటలీ పర్యటనలో భాగంగా పలు కీలక అంశాలపై ఇరు దేశాల నేతలు చర్చలు జరపనున్నారు. భారత్-ఇటలీ వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై దృష్టి సారించనున్నారు. అలాగే భారత్-మధ్యప్రాచ్యం-యూరప్ ఆర్థిక కారిడార్ ను వేగవంతం చేయడంతో పాటు వాణిజ్యం, రక్షణ, క్లీన్ ఎనర్జీ తదితర అత్యాధునిక సాంకేతిక రంగాలలో సహకారాన్ని పెంపొందించడంపై దృష్టి పెట్టనున్నారు.
 
అలాగే గతంలో G7 సదస్సుకు వెళ్లినప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, మెలోనీ షేర్ చేసిన సెల్ఫీలు కూడా విపరీతంగా వైరల్ అయ్యాయి. ఇక తాజాగా రోమ్ నగర పర్యటనలో మెలోడీ చాక్లెట్ ఘటన ఇరు దేశాల మధ్య వున్న సత్సంబంధాలు, స్నేహపూర్వక వాతావరణాన్ని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పినట్లయ్యింది.
బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' త్వరలో తెరపైకి రానుంది. ఈ చిత్రంలో టైటిల్ పాత్ర పోషించిన రామ్, చిత్రీకరణ సమయంలో అనేక గాయాలకు గురయ్యారు. ముంబైలో జరిగిన సినిమా ట్రైలర్ విడుదల కార్యక్రమంలో చేతికి బ్రేస్ ధరించి కనిపించిన ఆయన, ఆ కఠినమైన షెడ్యూల్ గురించి మాట్లాడారు. తన తండ్రి చిరంజీవి తనకు ఇచ్చిన సలహాను కూడా ఆయన వెల్లడించారు.

సుడిగాలి సుధీర్ గా పాపులరైన సుధీర్ ఆనంద్, టెలివిజన్, సినిమా రంగాలలో అలరిస్తున్నారు. ఆయన తాజా ప్రాజెక్ట్ 'హై లెస్సో'తో ప్రశాంన కుమార్ కోట దర్శకుడిగా పరిచయం కాగా, వజ్ర వారాహి సినిమాస్ బ్యానర్‌పై శివ చెర్రీ, రవికిరణ్‌ నిర్మిస్తున్నారు. హీరోగా సుధీర్ ఆనంద్ నటిస్తున్న ఐదవ చిత్రం ఇది. ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ విలన్ గా నటిస్తున్నారు.

డ్రాగన్ గ్లింప్స్: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నిప్పులు కురిపిస్తూ, శవాల కుప్పపై నిలబడతాడు; ప్రశాంత్ నీల్ చిత్రం ప్రేక్షకులకు సాలార్ జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది. ఎన్టీఆర్ నీల్ చిత్రానికి ఎట్టకేలకు అధికారిక టైటిల్ ఖరారైంది. 'డ్రాగన్' చిత్రంలో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ నటిస్తుండగా, ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. దీని ఫస్ట్ గ్లింప్స్‌ను ఎన్.టి.ఆర్. పుట్టినరోజు బుధవారం కనుక చిత్ర బృందం మంగళవారం అర్థరాత్రి విడుదల చేసింది.

హీరోయిన్ త్రిష కృష్ణన్ తన ఎప్పటికీ తరగని అందం, ఫిట్‌నెస్‌తో అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. 40 ఏళ్ల వయసులో కూడా, ఈ నటి చెప్పుకోదగినంత నాజూకైన శరీరాకృతిని కొనసాగిస్తూ, దక్షిణ భారత సినిమాలోని అత్యంత స్టైలిష్ తారలలో ఒకరిగా నిలిచారు. సి. జోసెఫ్ విజయ్‌తో తన సంబంధం చుట్టూ నెలకొన్న ప్రచారం కారణంగా త్రిష ఇటీవల వార్తల్లో నిలుస్తోంది. ఆమె జీవనశైలిపై ప్రజల ఆసక్తి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో, నటికి సన్నిహితంగా ఉన్న పలువురు ఆమె వ్యక్తిత్వం, అలవాట్ల గురించి అంతగా తెలియని వివరాలను పంచుకుంటున్నారు.

టాలీవుడ్‌లో ప్రముఖ స్టార్ హీరో రాకింగ్ మనోజ్ మంచు ఎన్నో మంచి చిత్రాలతో ఆడియెన్స్‌ని అలరించారు. ఎప్పుడూ ప్రయోగాత్మక చిత్రాల్ని చేస్తూ, డిఫరెంట్ కంటెంట్‌తో సినిమాల్ని తీస్తూ కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నారు మంచు మనోజ్. అలాంటి హీరో తన పుట్టిన రోజు(మే 20) సందర్భంగా మంగళవారం నాడు మీడియాతో ప్రత్యేకంగా ముచ్చటించారు. తన ఐక్య ట్రస్ట్, తన సినీ ప్రయాణం, రాజకీయ ప్రవేశం వంటి విషయాల గురించి ఎన్నో విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన చెప్పిన సంగతులివే..