సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు.. 11మంది మృతి.. 12మందికి గాయాలు
సెంట్రల్ మెక్సికోలోని ఆదివారం గువానాజువాటో రాష్ట్రంలో ఒక సాకర్ మైదానంలో సాయుధ కాల్పులు జరపడంతో కనీసం 11మంది మరణించారు. మరో 12 మంది గాయపడ్డారు. ఈ దాడి సలామాంకా పట్టణంలోని ఒక నివాస ప్రాంతంలో జరిగిందని, దీనితో భద్రతా బలగాలు నిందితుల కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించాయని మేయర్ కార్యాలయం నుండి వచ్చిన ఒక ప్రకటన వెల్లడించింది.
ఈ ఘటనలో మరణించిన 11 మందిలో పది మంది సంఘటనా స్థలంలోనే మరణించారు. మరొకరు ఆసుపత్రిలో వైద్య సహాయం పొందుతూ మరణించారు. అధికారిక హత్యల గణాంకాల ప్రకారం, అనేక ప్రసిద్ధ పర్యాటక కేంద్రాలకు నిలయమైన, ఒక ప్రధాన పారిశ్రామిక కేంద్రమైన గువానాజువాటో, నేర సమూహాల మధ్య జరుగుతున్న ఆధిపత్య పోరాటాల కారణంగా మెక్సికోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన రాష్ట్రంగా మిగిలిపోయింది.
ఈ నేపథ్యంలో మెక్సికో అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షైన్బామ్ ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో దేశంలో 2025లో హత్యల రేటు దశాబ్దంలోనే అత్యల్ప స్థాయికి పడిపోయిందని, ఈ తగ్గుదలకు తన పరిపాలన జాతీయ భద్రతా వ్యూహమే కారణమని పేర్కొన్నారు.