Modi Is My Friend: నరేంద్ర మోదీ నా స్నేహితుడు.. త్వరలోనే మంచి డీల్: డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రపంచ రాజకీయాలలో అత్యంత ఊహించలేని, ఆవేశపూరిత వ్యక్తిత్వాలలో ఒకరు. ఒకవైపు ఆయన భారతదేశంపై సుంకాలు విధించారు. ఇప్పుడు త్వరలోనే భారతదేశంతో అమెరికా ఒక మంచి వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటుందని ఆయన తెలియజేశారు.భారతదేశంతో ఉన్న సంబంధాల గురించి డొనాల్డ్ ట్రంప్ను అడిగినప్పుడు, ఆయన ఒక సాధారణమైన సమాధానం ఇచ్చారు.
భారతదేశం, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మధ్య సాధ్యమయ్యే వాణిజ్య ఒప్పందంపై వ్యాఖ్యానించమని కోరినప్పుడు, డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇలా అన్నారు."నాకు మీ ప్రధానమంత్రి (మోదీ) అంటే చాలా గౌరవం ఉంది. ఆయన ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి, నా స్నేహితుడు. మేము ఒక మంచి ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోబోతున్నాము." అని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్య పైకి చాలా సానుకూలంగా వినిపించినప్పటికీ, చివరికి ట్రంప్ చాలా ఊహించలేని వ్యక్తి, కాబట్టి ఆయన భారతదేశంతో ఎలాంటి వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకుంటారో అనేది వేచి చూడాలి.
డొనాల్డ్ ట్రంప్ నుండి ఈ ప్రకటన వెలువడిన నేపథ్యంలో ప్రాథమికంగా, భవిష్యత్తులో అర్థవంతమైన చర్చలు జరగాలంటే, ట్రంప్ భారతదేశంపై విధించిన సుంకాలను తగ్గించాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.