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మొజ్తాబా ఖమేనీ 90 శాతం చచ్చిపోయే వుంటాడు, నన్ను చంపితే ఇరాన్ను మసి చేయండి: ట్రంప్
మళ్లీ అమెరికా-ఇరాన్ దేశాల మధ్య తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొన్నది. ఒకవైపు అమెరికా సేనలు ఇరాన్ దేశం లోని కీలక స్థావరాలపై బాంబు దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇంకోవైపు గల్ఫ్ దేశాలను హడలెత్తిస్తోంది ఇరాన్. గల్ఫ్ దేశాలలో వున్న అమెరికా స్థావరాలపై మెరుపు దాడులు చేస్తోంది. ఇదిలావుంటే రంగంలోకి రష్యా అధునాతన యుద్ధ విమానం ఒకటి ఇరాన్ దేశానికి వచ్చినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అమెరికన్ కాంగ్రెస్ కు ఇచ్చిన సమాచారంతో మరోసారి ఇరాన్ దేశంపైన విరుచుకుపడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇరాన్ పైన 60 రోజుల యుద్ధం ప్రారంభించామనీ, అది ఈ నెల 7వ తేదీనే మొదలైనట్లు ట్రంప్ తన సందేశంలో పేర్కొన్నారు. అమెరికా దేశ భద్రతకు ముప్పు వాటిల్లింపజేసే ఏ శక్తిని అమెరికా చూస్తూ మిన్నకుండిపోదని ఆయన హెచ్చరించారు.
ఆయన మాట్లాడుతూ... తనకున్న సమచారం ప్రకారం ఖమేనీ కుమారుడు మొజ్తాబా ఖమేనీ 90 శాతం చనిపోయి వుంటాడని అనుకుంటున్నాను. అతడు గత 3 నెలలుగా ఎక్కడా కనిపించలేదు. మా సైన్యం చేసిన మెరుపుదాడుల్లో అతడు హతమై వుంటాడని అనుకుంటున్నా అని చెప్పుకొచ్చారు. ఇరాన్ హిట్ లిస్టులో ట్రంప్ వున్నట్లు ఇజ్రాయెల్ నిఘా వర్గాలు వెల్లడించాయి. ఈ సమాచారం అందుకున్న ట్రంప్... ఒకవేళ ఇరాన్ తనను హతమారిస్తే... ఇరాన్ దేశాన్ని మసి చేయాలని అమెరికన్ సైన్యానికి ఆదేశాలు ఇచ్చినట్లు సమాచారం. మొత్తమ్మీద ఇరాన్-అమెరికా దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మళ్లీ తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి.
NTR Clarity: ఎన్.టి.ఆర్.పై వస్తున్న వార్తలకు ఎన్టీఆర్ కార్యాలయం వివరణ
ఈ సందర్భంగా స్పష్టంగా తెలియజేయదలచుకున్నది ఏమనగా, శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారికి గానీ, ఆయన కార్యాలయానికి గానీ, RAW NTR అనే సంస్థతో లేదా దాని కార్యకలాపాలతో ఎలాంటి సంబంధం, అనుబంధం, అనుమతి లేదా ప్రమేయం లేదు. ఆ సంస్థకు శ్రీ ఎన్టీఆర్ గారి తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించే హక్కు లేదు. అలాగే, ఆయన పేరుతో ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడానికి లేదా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఎలాంటి అధికారమూ లేదు.
Kalki 2 update: కల్కి సీక్వెల్ అప్డేట్, భారతాన్ని వక్రీకరిస్తున్న నాగ్ అశ్విన్ !
\మహాభారతంలో కల్కి పాత్ర కర్ణుడును చూపిస్తూ స్వంత కథతో కల్కి 2898 AD చిత్రాన్ని తీసి కొంత విమర్శలను, కొంత అభినందనలు దక్కించున్నారు. రిలీజ్ కు ముందు ఫిక్సన్ అని కూడా చెప్పిన నాగ్ అశ్విన్.. ప్రవచనకర్తలు కూడా సంప్రదించలేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా కల్కి కి సీక్వెల్ లో కర్ణుడు పాత్ర ను హైలైట్ చేస్తున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై ఓ నెటిజన్ చేసిన కామెంట్ కు నాగ్ అశ్విన్ సమాధానమిచ్చారు.
Balakrishna: తారక్ (జూ.ఎన్.టి.ఆర్.) రాజకీయ ప్రవేశంపై బాలక్రిష్ణ స్పందన హైలైట్
పవన్ కళ్యాణ్ అనారోగ్యంతో ముంబైలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స చేసుకుంటున్న తరుణంలో తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఎన్.టి.ఆర్. రాజకీయరంగ ప్రవేశం చేస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. దానితోపాటు ఎవరుకు తగినట్లు వారు అంచనాలు, విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు. ఎక్స్.. లో ముఖ్యంగా మహిళే రివ్యూలు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓ మహిళ అసలు ఎన్.టి.ఆర్. తెలంగాణాలో వుండగా, ఆంధ్రరాజకీయాల్లోకి ఎందుకు? అన్నట్లు తనదైన శైలిలో ఇష్టం వచ్చినట్లు చర్చిస్తుంది. జూలై 18న ఎన్.టి.ఆర్. ప్రకటన చేస్తారని కొద్దిరోజుల ముందుగా వస్తోన్న గాసిప్ కు రివ్యూలు మరింత క్రైజ్ తెచ్చిపెట్టాయి.
Sandeep Reddy Vanga: సత్యదేవ్ నటన సంచలనాత్మకం : రావు బహదూర్ పై సందీప్ రెడ్డి వంగా రివ్యూ
బహుముఖ నటుడు సత్యదేవ్ నటించిన, వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వం వహించిన సైకలాజికల్ డ్రామా 'రావు బహదూర్' సెలబ్రిటీలు, సినీ ప్రముఖుల నుండి విస్తృత ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. ఈ చిత్రం విడుదలకు ముందే, దాని సమర్పకుడు సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ దీనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. కాగా, నటులు నాగ చైతన్య, నిఖిల్, ఇంకా పలువురు ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత తమ అభిమానాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
కోలీవుడ్లో తండ్రీతనయుల పోటీ.. చివరకు వెనక్కి తగ్గిన కుమారుడు...
కోలీవుడ్లో తండ్రి తనయుల మధ్య పోటీ పడింది. తండ్రి హీరోగా నటించిన చిత్రం, కుమారుడు దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం ఒకే రోజున విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, తన తండ్రి కోసం తనయుడు వెనక్కి తగ్గారు. ఆ తండ్రి ఎవరో కాదు సినీ హీరో, తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్. ఆయన కుమారుడు జాసన్ సంజయ్. విజయ్ నటించిన చిత్రం జన నాయగన్. జాసన్ దర్శకత్వం వహించిన తొలి చిత్రం 'సిగ్మా'. ఈ చిత్రం ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుంది. అయితే, గత కొన్ని నెలలుగా సెన్సార్ వివాదంలో చిక్కుకున్న జన నాయగన్ విడుదలకు లైన్ క్లియర్ అయింది. దీంతో ఈ చిత్రాన్ని ఈ నెల 24వ తేదీన విడుదల చేయాలని నిర్మాత భావిస్తున్నారు. దీంతో సిగ్మా మేకర్స్ వెనక్కి తగ్గారు.