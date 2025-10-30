Millionaire: యూఏఈ భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం.. తల్లి వల్ల రూ.240 కోట్ల జాక్ పాట్.. ఎలా?
యూఏఈలో నివసిస్తున్న ఒక భారతీయుడి జీవితంలో అద్భుతం జరిగింది. కృష్ణన్ అనే భారతీయ ప్రవాసుడు రికార్డు స్థాయిలో రూ. 240 కోట్ల లాటరీ జాక్పాట్ను గెలుచుకున్నాడు. ఇది యూఏఈ చరిత్రలో ఇప్పటివరకు అతిపెద్ద బహుమతి. తన తల్లి పుట్టినరోజు ఆధారంగా తన లాటరీ నంబర్ను ఎంచుకున్నానని కృష్ణన్ వెల్లడించాడు. ఆ భావోద్వేగ సంబంధం తనను రాత్రికి రాత్రే మల్టీ-మిలియనీర్గా మార్చిందని తెలిపాడు.
ఈ విజయంతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిన కృష్ణన్, తన భారీ జాక్పాట్ విజయాన్ని కనుగొన్న తర్వాత కూడా తాను నమ్మలేకపోతున్నానని చెప్పాడు. తన తల్లికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ఆమె ఆశీర్వాదాలు తనకు ఈ అద్భుతమైన అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెట్టాయని చెప్పాడు.
అవసరమైన వారికి సహాయం చేయడానికి, దాతృత్వ కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తన విజయాలలో కొంత భాగాన్ని విరాళంగా ఇవ్వాలని యోచిస్తున్నట్లు కృష్ణన్ కూడా పంచుకున్నాడు.
కృష్ణన్ స్టోరీ ప్రస్తుతం చాలామందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది. తల్లిదండ్రుల పట్ల ప్రేమ, విశ్వాసం, గౌరవం ద్వారా ఎక్కడి నుండైనా అదృష్టాన్ని, ఆశీర్వాదాన్ని తెస్తాయనేందుకు ఈ ఘటనే నిదర్శనమని నెటిజన్లు అంటున్నారు.