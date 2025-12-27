సిరియా మసీదులో బాంబు దాడి.. ఎనిమిది మంది మృతి.. 18మందికి గాయాలు
సిరియాలోని హోమ్స్ నగరంలో శుక్రవారం ప్రార్థనల సమయంలో ఒక మసీదులో జరిగిన బాంబు దాడిలో కనీసం ఎనిమిది మంది మరణించగా, మరో 18 మంది గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. పెద్ద ఎత్తున పోరాటం తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ, సుదీర్ఘకాలంగా ఉన్న మత, జాతి, రాజకీయ విభేదాలు దేశాన్ని అస్థిరపరుస్తూనే ఉన్నాయి. సిరియా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని అరబ్ న్యూస్ ఏజెన్సీ విడుదల చేసిన చిత్రాలలో మసీదు తివాచీలపై రక్తం, గోడలకు రంధ్రాలు, పగిలిన కిటికీలు మరియు అగ్నిప్రమాదం వల్ల జరిగిన నష్టం కనిపించాయి.
ఇమామ్ అలీ ఇబ్న్ అబీ తాలిబ్ మసీదు సిరియాలోని మూడవ అతిపెద్ద నగరమైన హోమ్స్లో, అలవైట్ మైనారిటీల ఆధిపత్యం ఉన్న వాడి అల్-దహబ్ పరిసర ప్రాంతంలో ఉంది. ఒక భద్రతా వర్గాన్ని ఉటంకిస్తూ సనా వార్తా సంస్థ, మసీదు లోపల పేలుడు పదార్థాలను అమర్చినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తేలిందని తెలిపింది.
ఇంకా గుర్తించబడని నిందితుల కోసం అధికారులు గాలిస్తున్నారని, భవనం చుట్టూ భద్రతా వలయం ఏర్పాటు చేశారని సిరియా అంతర్గత మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
సరాయా అన్సార్ అల్-సున్నా అని పిలవబడే ఒక పెద్దగా తెలియని సమూహం తన టెలిగ్రామ్ ఛానెల్లో పోస్ట్ చేసిన ఒక ప్రకటనలో ఈ దాడికి బాధ్యత వహించింది. ఇదే సమూహం గతంలో జూన్లో జరిగిన ఒక ఆత్మాహుతి దాడికి కూడా బాధ్యత వహించింది. ఆ దాడిలో, డమాస్కస్ శివార్లలోని డ్వెయిలాలో ఉన్న ఒక గ్రీక్ ఆర్థడాక్స్ చర్చిలో ఒక సాయుధుడు కాల్పులు జరిపి, ఆ తర్వాత తన పేలుడు పదార్థాల జాకెట్ను పేల్చుకున్నాడు.
ఆదివారం ప్రార్థనలు చేస్తున్న సమయంలో జరిగిన ఈ ఘటనలో 25 మంది మరణించారు. సిరియా ప్రభుత్వం చర్చిపై జరిగిన దాడికి ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూపుకు చెందిన ఒక సెల్ను నిందించింది, అలాగే షియా ముస్లింల పుణ్యక్షేత్రాన్ని కూడా లక్ష్యంగా చేసుకోవాలని ఐఎస్ పన్నాగం పన్నిందని పేర్కొంది.
ఈ దాడికి ఐఎస్ బాధ్యత వహించలేదు. ఈ బృందం సున్నీ ఇస్లాం యొక్క తీవ్రవాద వ్యాఖ్యానాన్ని అనుసరిస్తుంది మరియు షియాలను అవిశ్వాసులుగా పరిగణిస్తుంది. సిరియా ఇటీవల ఐఎస్కు వ్యతిరేకంగా ఏర్పడిన ప్రపంచ కూటమిలో చేరింది మరియు ఐఎస్ సెల్లపై అణచివేతను ప్రారంభించింది.
ముఖ్యంగా ఈ నెల ప్రారంభంలో అమెరికా బలగాలపై జరిగిన దాడిలో ఇద్దరు సైనికులు, ఒక పౌరుడు మరణించిన తర్వాత ఈ చర్యలు చేపట్టింది.