నూడుల్స్ వల్ల చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తున్న బ్యాక్టీరియా.. 49మంది పరిస్థితి విషమం
యూకే సహా 13 యూరోపియన్ దేశాల్లో సాల్మొనెల్లా బ్యాక్టీరియా చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తోంది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల 106 మంది ఆస్పత్రి పాలవగా.. అందులో 49 మంది పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ఉక్రెయిన్కు చెందిన ఓ కంపెనీ తయారుచేసిన చికెన్ ఫ్లేవర్డ్ నూడుల్స్ వల్లే ఈ బ్యాక్టీరియా వ్యాపించినట్లు అధికారులు గుర్తించడంతో, ఆ సంస్థ తమ ప్రొడక్ట్స్ను మార్కెట్ నుండి రీకాల్ చేసింది.
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ఫ్లేవర్డ్ ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్తో ముడిపడి ఉన్న సాల్మొనెల్లా వ్యాప్తి కారణంగా నవంబర్ నుండి 13 ఈయూ దేశాలు, యూకేలలో 106 మంది అనారోగ్యానికి గురయ్యారని, వీరిలో దాదాపు సగం మందికి ఆసుపత్రిలో చేరాల్సిన అవసరం ఏర్పడిందని ఈయూ ఆరోగ్య అధికారులు తెలిపారు. దీనికి ఉక్రెయిన్కు చెందిన ఒకే ఒక్క ఉత్పత్తిదారుడే ప్రధాన కారణమని వారు పేర్కొన్నారు.
యూరోపియన్ ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ- యూరోపియన్ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ సంయుక్తంగా ఒక వేగవంతమైన వ్యాప్తి అంచనాను విడుదల చేశాయి. ST2045 అనే సంకేతంతో ట్రాక్ చేయబడే సాల్మొనెల్లా స్టాన్లీ స్ట్రెయిన్నే దీనికి కారణంగా గుర్తించాయి.
ఈ వ్యాధి సోకిన వారిలో అధిక శాతం మంది పిల్లలు, యువకులే ఉన్నారు. ఆస్ట్రియా, చెకియా, డెన్మార్క్, ఎస్టోనియా, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, హంగరీ, లాట్వియా, లిథువేనియా, నెదర్లాండ్స్, నార్వే, పోలాండ్, స్వీడన్, యూకేలలో కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మార్చిలోనే ఈ వ్యాప్తిని మొదట డెన్మార్క్ గుర్తించింది. ఆ తర్వాత ఇతర దేశాలు కూడా జన్యుపరంగా డెన్మార్క్ స్ట్రెయిన్తో సరిపోలిన కేసులను నివేదించడం ప్రారంభించాయి.
నూడుల్స్ మూలాలు ఒకే ఫ్యాక్టరీకి చెందినవి. పరిశోధకులు ఈ వ్యాప్తిని ఉక్రెయిన్లోని పేరు వెల్లడి కాని ఒకే ఒక ఉత్పత్తిదారు తయారుచేసిన ఫ్లేవర్డ్ ఇన్స్టంట్ నూడుల్స్ వరకు గుర్తించారు. చికెన్, హాట్ చికెన్, బీఫ్, డక్, రొయ్యలు, కర్రీ, వెజిటబుల్ ఫ్లేవర్లలో విక్రయించబడిన ఈ ఉత్పత్తులు, జనవరిలో ఒక పోలిష్ టోకు వ్యాపారి ద్వారా రవాణా చేయబడి, జర్మనీ, లిథువేనియా, డెన్మార్క్, చెకియా, యూకేతో పాటు ఇతర మార్కెట్లలోకి చేరాయి.
జర్మనీ, లిథువేనియాలోని దుకాణాల నుండి సేకరించిన చికెన్-ఫ్లేవర్, హాట్ చికెన్-ఫ్లేవర్ ప్యాకెట్లు రెండింటిలోనూ వ్యాప్తికి కారణమైన స్ట్రెయిన్ ఉన్నట్లు ల్యాబ్ పరీక్షలలో తేలింది. ఈ సారూప్యతతో పాటు, డెన్మార్క్, ఎస్టోనియా, జర్మనీ, లాట్వియా, లిథువేనియాలో అనారోగ్యానికి గురైన వారందరూ ఒకే బ్రాండ్కు చెందిన నూడుల్స్ తిన్నారనే వాస్తవం, ఈ ఒక్క సరఫరా గొలుసుపైనే వేలు పెట్టడానికి దర్యాప్తు అధికారులకు తగినంత ఆధారాన్ని ఇచ్చింది.
అనేక దేశాలలో పంపిణీ చేయబడిన ఈ ఉత్పత్తులను ఉక్రెయిన్లోని ఒకే ఉత్పత్తిదారునికి చెందినవిగా దర్యాప్తులు తేల్చాయి. ప్రభావిత దేశాల్లోని ఆహార భద్రతా సంస్థలు ఇప్పటికే ఆరోపిత నూడిల్ ఉత్పత్తులను దుకాణాల నుండి తొలగించాయి. ఈ వ్యాప్తితో ఇప్పటివరకు ఎలాంటి మరణాలు సంభవించలేదు. సాల్మొనెల్లా ఇన్ఫెక్షన్ సాధారణంగా విరేచనాలు, కడుపునొప్పి, జ్వరం, వాంతులకు దారితీస్తుంది.
చాలామంది ఆరోగ్యవంతులైన పెద్దలు చికిత్స అవసరం లేకుండానే కోలుకుంటారు. పిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఉన్నవారికి సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. రీకాల్ చేయబడిన బ్రాండ్కు చెందిన నూడిల్స్ను కలిగి ఉన్నవారికి, వాటిని తినవద్దని, పారవేయమని లేదా దుకాణానికి తిరిగి ఇచ్చేయమని సూచిస్తున్నారు.
ఇంకా తినడానికి ముందు ఉడికించాల్సిన నూడిల్స్ విషయంలో, లేబుల్పై ఉన్న సూచనలను పాటించి, ఉత్పత్తిని పూర్తిగా ఉడికించాలని ఆరోగ్య అధికారులు ప్రాథమిక విషయాలను చెప్తున్నారు.
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