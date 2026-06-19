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నాతో సెల్ఫీ కోసం మెలోనీ ఆసక్తి చూపారు.. జాలితో అంగీకరించాను.. డొనాల్డ్ ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత ఊహించని విధంగా వ్యవహరించే ప్రపంచ స్థాయి వ్యక్తులలో ఒకరు. తరచుగా ఆయన చేసే విపరీతమైన వ్యాఖ్యలు బహిరంగ చర్చలకు దారితీస్తుంటాయి. తాజాగా, జీ7 శిఖరాగ్ర సమావేశంలో ఇటలీ ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ తనతో ఫోటో దిగడానికి ఆసక్తి చూపారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఒక ఇటాలియన్ వార్తా సంస్థతో చెప్పినట్లు సమాచారం. ఆమె పట్ల జాలి కలిగి మాత్రమే తాను అందుకు అంగీకరించానని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
Ally Meloni
ఒక మహిళా ప్రధాని గురించి అమెరికా అధ్యక్షుడు చేసిన ఈ వ్యాఖ్య అత్యంత అనుచితమైనదని నిపుణులు అంటున్నారు. ప్రధాని జార్జియా మెలోనీ గురించి ట్రంప్ చేసినట్లుగా చెబుతున్న వ్యాఖ్యలు ఆమోదయోగ్యం కానివి, సిగ్గుచేటైనవి అని పేర్కొంటూ, ఇటలీ విదేశాంగ మంత్రి ఆంటోనియో తజానీ జూన్ 21-22 తేదీలలో జరగాల్సిన అమెరికా పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు.
దీనిపై స్పందిస్తూ మెలోనీ మాట్లాడుతూ, డొనాల్డ్ ట్రంప్ వ్యాఖ్యలు పూర్తిగా కల్పితమని, అవి తనను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేశాయని అన్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు తన మిత్రదేశాల పట్ల ఎందుకు ఇలా ప్రవర్తిస్తున్నారో తనకు అర్థం కావడం లేదని, పైగా ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదని ఆమె పేర్కొన్నారు. తాను గానీ, ఇటలీ గానీ ఎప్పుడూ ఎవరి ముందు బతిమాలమని స్పష్టం చేశారు.
Trump claimed Giorgia Meloni “begged” him for a photo at the G7.— Amar Singh Chouhan (@amar_4inc) June 19, 2026
Meloni didn’t wait. She dropped a video straight away:
“Neither I nor Italy has ever begged anyone.”
Trump has said much worse things about Modi and India , multiple times.
Modi has never responded with this… pic.twitter.com/quwjom1jJq
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