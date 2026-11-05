అమెరికా, భారత్లో NATS సేవలు - శాన్ డియాగోలో అలరించిన స్వరాభిషేకం
నార్త్ అమెరికా తెలుగు సొసైటీ (NATS) ఈ వారం అమెరికా, తెలంగాణలో సేవా కార్యక్రమాలు, వైద్య శిబిరాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలతో తన సేవలను కొనసాగించింది. అధ్యక్షుడు రాజ్ అల్లాడ నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమాలకు సంస్థ ఛైర్మన్ కిషోర్ కంచర్ల అభినందనలు తెలిపారు.
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దీపావళి సందర్భంగా మాతృ అభయ ఫౌండేషన్కు విరాళం
తెలంగాణలోని ఘట్కేసర్ మండలం, మేడిపల్లి గ్రామంలో ఉన్న మాతృ అభయ ఫౌండేషన్ అనాథాశ్రమానికి NATS రూ.3 లక్షల విలువైన వంట సామగ్రిని విరాళంగా అందించింది. ప్రముఖ టీవీ యాంకర్ సుమ కనకాల నిర్వహిస్తున్న ఫెస్టివల్స్ ఫర్ జాయ్ కార్యక్రమంతో కలిసి ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. సుమ పిల్లలతో ఆనందంగా గడిపారు. సంస్థ తరఫున సినీ రచయిత సిరాశ్రీ ఈ కార్యక్రమ ఐదో వార్షికోత్సవ షీల్డ్ను అందుకున్నారు. దీపావళి పండుగ వేళ పంచుకోవడం, సేవ చేయడం అనే సందేశాన్ని ఈ కార్యక్రమం చాటింది.
వైద్య శిబిరాలతో ఆరోగ్య సేవలు:
న్యూజెర్సీ, మిస్సోరి, డల్లాస్, మిచిగన్, టాంపా ప్రాంతాల్లో NATS వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించింది. ఈ శిబిరాల్లో ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్యుల సలహాలు, ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు.
NATS డల్లాస్ చాప్టర్ తన చరిత్రలోనే అతిపెద్ద ఉచిత వైద్య శిబిరాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఏడు గంటల పాటు జరిగిన ఈ శిబిరంలో డల్లాస్-ఫోర్ట్ వర్త్ ప్రాంతానికి చెందిన 1,000 మందికి పైగా ఉచిత ఆరోగ్య పరీక్షలు, వైద్యుల సంప్రదింపులు, నిపుణుల సలహాలు అందించారు.
క్యారోల్టన్ రీజినల్ మెడికల్ సెంటర్ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ శిబిరం ముఖ్యంగా భారత్ నుంచి వచ్చిన తల్లిదండ్రులు, విద్యార్థులు, బీమా లేని వారు, కుటుంబాలకు ఎంతో ఉపయోగపడింది.
డల్లాస్ చాప్టర్ కోఆర్డినేటర్లు కిరణ్ నారే, పవని నున్నా, వైద్య శిబిరం కోఆర్డినేటర్లు సౌజన్య రావెళ్ల, కృష్ణ వ్యాకరణం, ఎగ్జిక్యూటివ్ వెబ్ సెక్రటరీ కిషోర్ నారే ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుండి నిర్వహించారు. జాతీయ నాయకులు, వాలంటీర్లు, 15 మందికి పైగా విద్యార్థి వాలంటీర్లు కూడా సహకరించారు.
NATS న్యూజెర్సీ చాప్టర్ కూడా ఉచిత వైద్య సేవలు, ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్తో కమ్యూనిటీ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడింది. ఈ శిబిరంలో గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ జనార్ధన్ బొల్లు, కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ వెంకట రవి ఎస్. ఆకుల, పీడియాట్రిషన్ డాక్టర్ విజయ నిమ్మల సేవలందించారు.
UPASA, సాయి దత్త పీఠం, NATS సంయుక్తంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో అధ్యక్షుడు రాజ్ అల్లాడ పాల్గొన్నారు. చాప్టర్ నాయకుడు సాయి గంగుల శిబిరానికి నాయకత్వం వహించారు.
కుటుంబ సభ్యులకు తరచుగా CPR శిక్షణ ఇవ్వడం, మరిన్ని నగరాల్లో వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించడం ద్వారా ఆరోగ్య సేవలను మరింత విస్తరించే కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నట్టు రాజ్ అల్లాడ తెలిపారు.
శ్రీదేవి మానేపల్లి నాయకత్వంలో కొత్తగా ఏర్పాటైన NATS మిచిగన్ చాప్టర్ తన తొలి కార్యక్రమంగా ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్ శిబిరాన్ని విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమం చాప్టర్ సేవా ప్రయాణానికి మంచి ఆరంభంగా నిలిచింది.
టాంపా చాప్టర్ లో కూడా ఈ వారం మరో వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించేందుకు NATS సిద్ధమవుతోంది. ఈ శిబిరంలో ఫ్లూ వ్యాక్సినేషన్కు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నారు.
శాన్ డియాగోలో అలరించిన స్వరాభిషేకం :
NATS శాన్ డియాగో చాప్టర్ నిన్న అక్వేరియంలో ‘స్వరాభిషేకం’ పేరుతో ఘనంగా భక్తి సంగీత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించింది. త్యాగరాజు, అన్నమాచార్యులు, భద్రాచల రామదాసు కీర్తనలను సంగీత ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులు ఆలపించారు. పిల్లలు ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమానికి 100కు పైగా తెలుగు కుటుంబాలు హాజరై సంగీతాన్ని ఆస్వాదించాయి.
శాన్ డియాగో బృందంలో కొత్తగా చేరిన పవన్ సిరువూరును NATS ఆహ్వానించింది. కార్యక్రమ విజయానికి సహకరించిన కళాకారులు, అతిథులు, వాలంటీర్లకు చాప్టర్ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ముఖ్యంగా సాంస్కృతిక కోఆర్డినేటర్ కామ్య శిష్ట్లా, ప్రధాన కోఆర్డినేటర్ ప్రశాంతి ఉడుమూడి, సుష్మ శిష్ట్లా, ఆమె విద్యార్థులు, పవన్, రామ్ ఉడుముడి సేవలను అభినందించింది.
న్యూజెర్సీలో సమీరా భరద్వాజ్ సంగీత విభావరి:
NATS న్యూజెర్సీ చాప్టర్, గుడ్ వైబ్స్ తో కలిసి అక్టోబర్ 30, 2026న ప్రముఖ నేపథ్య గాయని సమీరా భరద్వాజ్ సంగీత కచేరీని ఘనంగా నిర్వహించింది. 500 మందికి పైగా హాజరైన ఈ కార్యక్రమంలో సమీరా తన మధురమైన గాత్రంతో, ఉత్సాహభరితమైన ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను అలరించారు.
NATS జాతీయ, ప్రాంతీయ నాయకులు ఈ వేడుకకు హాజరై తెలుగు సంస్కృతి, సమాజ సేవకు తమ మద్దతును చాటుకున్నారు. సంస్థకు నిరంతరం సహకరిస్తున్న జాతీయ స్పాన్సర్లను కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తించి అభినందించారు.