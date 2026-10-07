నల్ల సముద్రం: చమురు ట్యాంకర్ను నావికాదళ డ్రోన్ ఢీ: భారీ అగ్నిప్రమాదం
రష్యా నల్ల సముద్ర తీరంలో ఒక చమురు ట్యాంకర్పై నావికాదళ డ్రోన్ దాడి చేయడంతో, భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించి, రిసార్ట్ నగరమైన సోచిలోని కొన్ని ప్రాంతాలను దట్టమైన నల్లటి పొగ కమ్మేసిందని రష్యా రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
Naval drone
లైబీరియా జెండా కలిగిన ట్యాంకర్పై దాడి జరిగిందని, నల్ల సముద్ర జలాల్లో ముడి చమురు బహిరంగంగా మండుతోందని.. రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. మంటల తీవ్రత తగ్గిన తర్వాత, సహాయక నౌకలు సురక్షితంగా ట్యాంకర్ను సమీపించగలిగినప్పుడు అగ్నిమాపక చర్యలు ప్రారంభమవుతాయని మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది.
సిబ్బందిలోని 23 మందిని - వారందరూ భారత పౌరులే - రక్షించినట్లు అది పేర్కొంది. సంఘర్షణ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి రష్యా, ఉక్రెయిన్ దేశాలు నల్ల సముద్రం చుట్టూ వాణిజ్య నౌకాయానాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి. ఇటీవల రష్యా, రొమేనియా తీరం సమీపంలో ఉక్రెయిన్ సరుకులను తీసుకువెళ్తున్న ధాన్యం నౌకలపై దాడి చేసింది. ఈ దాడిపై కీవ్ నుండి ఎటువంటి వ్యాఖ్య రాలేదు.
బల్గేరియా ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలంలో డ్రోన్ల దాడికి గురైన నౌకలోని సిబ్బంది, రక్షించబడిన తర్వాత వర్నా ఓడరేవుకు చేరుకున్నారు. నల్ల సముద్రంలో బల్గేరియన్ నౌకలపై జరిగిన దాడికి రష్యానే కారణమని జెలెన్స్కీ ఆరోపించారు, దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది.