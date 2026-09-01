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  4. Nepal Flash Floods : Mass burials take place as Nepal-China floods death toll tops 1,000
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 1 September 2026 (15:56 IST)

నేపాల్‌లో వరద విపత్తు.. ఒకే ఇంటిలో 23 మృతదేహాలు

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Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 1 Sep 2026 (15:56 IST)
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నేపాల్ ప్రజలు భారీ వరద విపత్తు నుంచి ఇప్పుడిపుడే కోలుకుంటున్నారు. అదేసమయంలో ఈ జలప్రళయంలో జరిగిన ప్రాణనష్టం వివరాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఈ వరద విలయం కారణంగా తప్పిపోయిన అనేక వేల మంది ఆచూకీ తెలియడం లేదు. భవన శిథిలాలు, పేరుకుపోయిన బురద కింద చిక్కుకున్న మృతదేహాలను వెలికి తీయడానికి సహాయక బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. 
 
వరద ధాటికి శిథిలమైన నువాకోట్‌లోని ఓ భవనంలో 23 మృతదేహాలు లభ్యమైనట్లు స్థానిక అధికారులు వెల్లడించారు. అవన్నీ కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉండడంతో ఖననం చేయడానికి తరలించారు. నేపాల్ చైనా సరిహద్దులో ఇప్పటివరకు లభ్యమైన మృతదేహాల సంఖ్య వెయ్యికి చేరింది. నేపాల్, టిబెట్లలో కలిపి మొత్తం 4,471 మంది గల్లంతయ్యారు. భారత్, చైనా, సింగపూర్, దక్షిణ కొరియా సహా ఇతర దేశాల నుంచి అందిన మద్దతుతో నేపాల్ సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేసింది.
 
రసువా, నువాకోట్లలోని సుమారు 6 సొరంగాలు, 11 ప్రాజెక్టులలో 930 మందికి పైగా కార్మికులు చిక్కుకుపోయారని అధికారులు వెల్లడించారు. ఆయా ప్రాంతాలను చేరుకునేందుకు సహాయక బృందాలు తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాయి. సొరంగం చుట్టూ పేరుకుపోయిన దట్టమైన బురద, ప్రతికూల వాతావరణం వల్ల సహాయక చర్యలకు అంతరాయం కలుగుతోంది. తప్పిపోయిన తమ కుటుంబ సభ్యుల జాడ కోసం వెతుకుతున్న వేలాది మంది ప్రజలతో ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కిక్కిరిసిపోయాయి.
 
ఆసుపత్రులలో ఒకే మృతదేహాన్ని తమ బంధువుగా పేర్కొంటూ పలు కుటుంబాలు వస్తుండడంతో మృతదేహాల గుర్తింపులో జాప్యం జరుగుతోందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి సమస్యలు నివారించడానికి అన్ని మృతదేహాలకు డీఎన్ఏ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నామన్నారు. నేపాల్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని గండక్ నదిలోకి 13 మృతదేహాలు కొట్టుకువచ్చినట్లు స్థానిక అధికారులు పేర్కొన్నారు. వాటిని తిరిగి ఆ దేశానికి అప్పగించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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