నేపాల్కు మళ్లీ వరద హెచ్చరిక - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ హెచ్చరికలు
నేపాల్కు మళ్లీ వరద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. భోటే కోషి నదిలో మరోమారు నీటి ప్రవాహం పెరుగుతోంది. దీంతో నది నీటి మట్టం గణనీయంగా పెరుగుతోందంటూ విపత్తు నివారణ సంస్థ ఎన్.డి.ఆర్.ఆర్.ఎం.ఏ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పరిసర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పేర్కొంది. అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించింది.
'భోటే కోషి నదిలో నీటి ప్రవాహం భారీగా పెరిగినట్లు శబ్దాలను గుర్తించినట్లు రసువా జిల్లా అడ్మిన్స్ట్రేషన్ ఆఫీస్ నుంచి సమాచారం వచ్చింది' అని ఎక్స్ పోస్టులో పేర్కొంది. రసువా, ధాండింగ్, నువాకోట్, చిత్వాన్ ప్రాంతాలు హైఅలర్ట్లో ఉండాలని హెచ్చరించింది. మరోవైపు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో సోమవారం వరకు భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని నేపాల్ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో మెరుపు వరదలు వచ్చిన చోట సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడుతోంది.
నేపాల్లో అద్భుతం - మూడు రోజుల తర్వాత శిథిలాల కింద ప్రాణాలతో బాలిక
నేపాల్ దేశంలో ఆకస్మిక ఘోర వరదల్లో ఒక అద్భుతం చోటుచేసుకుంది. హిమాలయ దేశాన్ని అతలాకుతలం చేసిన ఆకస్మిక వరదల కారణంగా 650 మందికిపై మృత్యువాతపడినట్టు సమాచారం. ఈ విపత్తు జరిగిన మూడు రోజుల తర్వాత రుసువా జిల్లాలో మట్టి, శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న ఆరేళ్ల బాలికను రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రాణాలతో కాపాడారు.
రుసువా జిల్లాలోని టిమురే ప్రాంతంలో ఈ ఘటన జరిగింది. భోటే కోశి నదికి వచ్చిన వరదల వల్ల గల్లంతైన వారి కోసం ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్స్ బృందం శుక్రవారం గాలిస్తుండగా, శిథిలాల కింద నుంచి చిన్నారి ఏడుపులు వినిపించాయి. వెంటనే అప్రమత్తమైన బృందాలు బాలికను సురక్షితంగా వెలికి తీశారు.
కాగా, గత బుధవారం హిమానీనదం కూలిపోవడంతో ఈ ఆకస్మిక వరదలు సంభవించిన విషయం తెల్సిందే. ఈ జలప్రళయంలో పలుప్రాంతాలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. సహాయక బృందాలు గాలింపు చర్యలను ముమ్మరంగా కొనసాగిస్తున్నాయి. కాగా, రక్షించిన బాలికకు మెరుగైన వైద్యం అందించేందుకు శనివారం ఖాట్మండుకు తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ అయ్యాయి.