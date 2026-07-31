అరెస్టు చేసి చూడండి... మీ సంగతి తేలుస్తాం : న్యూయార్క్ మేయర్కు నెతన్యాహు హెచ్చరిక
ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు అమెరికాకు వస్తే.. అంతర్జాతీయ క్రిమినల్ కోర్టు వారంట్పై ఆయనను అరెస్టు చేయాలని న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీ ఇటీవల వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై నెతన్యాహు స్పందించారు. తనను ఎవరైనా అరెస్టు చేస్తే, ఇజ్రాయెల్ ప్రత్యేక దళాలు రంగంలోకి దిగుతాయని హెచ్చరించారు. న్యూయార్క్లో ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశానికి తప్పక హాజరవుతానని స్పష్టం చేశారు. యూదులలో విద్వేషాన్ని రెచ్చగొట్టడానికే మమ్దానీ తనపై అనవసర వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఐసీసీ ఓ అవినీతిమయమైన సంస్థ అని.. అది తనపై నకిలీ వారంట్ను జారీ చేసిందని కొట్టిపడేశారు. భవిష్యత్తులో తమ నేతలు, సైన్యంపై కూడా కేసులు పెడుతుందని దుయ్యబట్టారు.
త్వరలోనే నెతన్యాహు అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లనున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల మమ్దానీ మాట్లాడుతూ.. నెతన్యాహును యుద్ధ నేరస్థుడిగా అభివర్ణించారు. పాలస్తీనియన్లను పూర్తిగా నిర్మూలించాలనే ఆలోచనతో గాజా, లెబనాన్లపై సైనిక చర్య కొనసాగిస్తున్నారని ఆరోపించారు. అయితే ఓ దేశ ప్రధాని స్థానంలో ఉన్న ఆయనను అరెస్టు చేయడానికి న్యూయార్క్ నగర అధికారులకు చట్టపరమైన అధికారం లేదన్నారు. అమెరికా పర్యటనకు వచ్చిన సమయంలో నెతన్యాహును అరెస్టు చేయాలని ట్రంప్ యంత్రాంగాన్ని కోరారు. ఆయన అభ్యర్థనపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ స్పందిస్తూ, నెతన్యాహును తాము అరెస్టు చేయబోమని స్పష్టం చేశారు.