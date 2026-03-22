ఇరాన్తో ప్రపంచానికి ముప్పు : ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని నెతన్యాహు
ఇరాన్తో ప్రపంచానికి ముప్పు పొంచివుందని ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రి బెజిమిన్ నెతన్యాహు ఆరోపించారు. ఐరోపాలోనికి చొచ్చుకుపోయే సామర్థ్యం ఇరాన్కు ఉందని, ప్రపంచాన్ని ఆ దేశం ప్రమాదంలో పడేస్తోందనడానికి ఇదే సాక్ష్యమన్నారు. ఇజ్రాయెల్లోని అరాద్ నగరంలో ఇరాన్ క్షిపణి దాడి చేసిన ప్రాంతాన్ని పరిశీలించిన ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల తరపున అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు కలిసి పోరాడుతున్నాయన్నారు.
'పౌర నివాసాలే లక్ష్యంగా ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. వీటిలో అదృష్టవశాత్తు ఎవరూ చనిపోలేదు. కానీ వారి ఉద్దేశం సామాన్య పౌరుల్ని చంపడమే. మేమూ దాడులు చేస్తున్నాం.. కానీ పౌరులను లక్ష్యంగా చేసుకోలేదు. ఇరాన్ పాలకులు, నేతలు, నేర ముఠాలనే టార్గెట్ చేస్తున్నాం' అని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు.
ఇరాన్ ఖండాంతర బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ.. వీటితో ఐరోపాకు ఎంతో ముప్పు ఉందన్నారు. సైప్రస్పై ఇప్పటికే దాడి చేసిందని, వారు అందర్నీ లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని ఆరోపించారు. అంతర్జాతీయ ఇంధన సరఫరాకు కీలకంగా ఉన్న సముద్ర మార్గాన్ని (హర్మూజ్ను) అడ్డుకుంటూ యావత్ ప్రపంచాన్ని బ్లాక్మెయిల్ చేయడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తోందని నెతన్యాహు ఆరోపించారు.