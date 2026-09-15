రైల్వే పట్టాలపై కూర్చుని ఏం మాటలు.. రైలు ఢీకొని.. భారత సంతతి యువతి, స్నేహితుడు మృతి
న్యూజెర్సీలో భారత సంతతి యువతితో పాటు ఆమె స్నేహితుడు రైలు ఢీకొనడంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఆదివారం నాడు స్ప్రింగ్ స్ట్రీట్ స్టేషన్లో పట్టాలపై ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులను సబ్వే రైలు ఢీకొట్టడంతో వారు మరణించారు. మృతులను న్యూజెర్సీలోని డేటన్కు చెందిన 24 ఏళ్ల మలైకా చిత్రే, న్యూజెర్సీలోని సేర్విల్లేకు చెందిన నవం కౌల్గా గుర్తించారు. చిత్రే భారతీయ మూలాలు కలిగిన వ్యక్తి కాగా, కౌల్ నేపాలీ-అమెరికన్. వీరిద్దరూ రట్జర్స్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు.
New York Subway
దక్షిణం వైపు వెళ్తున్న నంబర్ 4 రైలు స్టేషన్లోకి ప్రవేశిస్తుండగా డ్రైవర్ అత్యవసర బ్రేకులు వేశారు. అయితే, అప్పటికే జరగాల్సిన ప్రమాదాన్ని నివారించడం సాధ్యం కాలేదు. దాంతో ఆ ఇద్దరూ ఘటనా స్థలంలోనే మరణించారు. ఈ ఘటనకు కొద్దిసేపటి ముందు, ఆ ఇద్దరూ రైలు పట్టాలపై కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్న దృశ్యాలు ఒక ప్రత్యక్ష సాక్షి రికార్డ్ చేసిన వీడియోలో కనిపించినట్లు సమాచారం. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. వారు రైలు పట్టాలపైకి ఎందుకు వెళ్లారనే దానిపై, పోలీసులు ఈ ఘటనపై అన్ని కోణాల్లోనూ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఈ ఘటన తర్వాత రైలులోని సుమారు 100 మంది ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తరలించారు. కౌల్ 2020 నుండి 2024 వరకు రట్గర్స్ బిజినెస్ స్కూల్లో చదివినప్పటికీ, తన డిగ్రీని పూర్తి చేయలేదు.
చిత్రే మే 2024లో రట్గర్స్ యూనివర్సిటీ-న్యూ బ్రన్స్విక్లోని స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ నుండి బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ డిగ్రీని పూర్తి చేశారు. ఆమె అకాడియా ఫార్మాస్యూటికల్స్లో ఆపరేషన్స్ స్పెషలిస్ట్గా పనిచేస్తుండగా, కౌల్ బ్లూమ్బెర్గ్లో డేటా అనలిస్ట్గా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.