ట్రంప్ను ఛీకొట్టిన న్యూయార్క్ ప్రజలు: పనిచేసిన ఉచిత బస్సు పథకం, మేయర్గా భారత సంతతి వ్యక్తి జోహ్రాన్
ఉచిత పథకాలు సంపన్న దేశాల్లో కూడా పనిచేస్తాయని నిరూపించారు భారత సంతతికి చెందిన జోహ్రాన్ మమ్దాని. న్యూయార్క్ ఎన్నికల పర్యటనల సందర్భంగా జోహ్రాన్ తనదైన శైలిలో ఉచిత పథకం హామీ ఇచ్చారు. తాము గెలిస్తే న్యూయార్క్ లోని అన్ని నగర బస్సులలో ప్రయాణం ఉచితంగా ప్రకటిస్తామంటూ భారీ హామీ ఇచ్చారు. ఆయన ప్రత్యర్థి ఈ ఉచిత పథకానికి నో చెప్పారు
పైగా స్వయంగా జోహ్రాన్ ను ఓడించేందుకు అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రంగంలోకి దిగారు. కాలికి బలపం కట్టుకుని వీధిల్లో ప్రచారం చేసారు. ఐనా న్యూయార్క్ ప్రజలు ఆయన్ను ఛీకొట్టారు. అనూహ్యంగా జోహ్రాన్ విజయం సాధించడంతో ఇక ఇప్పుడు ట్రంప్ ఇగో బాగా హర్ట్ అయ్యిందంటున్నారు. ఐతే ఈ గెలుపు ఊపుతో ట్రంప్ ఒంటెద్దు పోకడకు కళ్లెం వేస్తామంటున్నాడు జోహ్రాన్.
ఈ జోహ్రాన్ మరెవరో కాదు సినీ దర్శకురాలు మీరా నాయర్ కుమారుడు. భారత సంతతికి చెందిన ఈ 34 ఏళ్ల యువకుడు అత్యంత చిన్నవయసులోనే మేయర్ పదవిని చేపట్టబోతున్నాడు.