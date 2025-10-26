100 అయస్కాంత బాల్స్ను మింగేసిన బాలుడు.. చివరికి ఏమైందో తెలుసా?
న్యూజిలాండ్లో దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 13 ఏళ్ల బాలుడు ఇంటర్నెట్లోని ఇ-కామర్స్ మార్కెట్ప్లేస్ నుండి కొనుగోలు చేసిన అయస్కాంతాలను మింగడంతో అతను శస్త్రచికిత్స చేయించుకోవలసి వచ్చింది. అన్ని అయస్కాంతాలను తొలగించడానికి వైద్యులు అతని పేగులో కొంత భాగాన్ని తొలగించాల్సి వచ్చింది.
2014 నుండి అయస్కాంతాలను విక్రయించడాన్ని దేశం నిషేధించిన తర్వాత కూడా ఈ కలతపెట్టే సంఘటన జరిగింది. ఆ పిల్లవాడు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసిన వాటిలో 100 వరకు మింగాడు. శస్త్రచికిత్సకు వారం ముందు ఆ టీనేజర్ బాలుడు 80 నుండి 100 చిన్న అయస్కాంతాలను మింగాడని టౌరంగ ఆసుపత్రిలోని సర్జన్లు న్యూజిలాండ్ మెడికల్ జర్నల్లో రాశారు.
అతను వాటిని ఆన్లైన్లో కొనుగోలు చేశాడు. చిన్న చిన్న బాల్స్ తరహాలో వుండే ఈ అయస్కాంతాలను ఆ బాలుడు మింగేశాడు. అయితే వాటిని బాలుడి పొట్ట నుంచి తొలగించినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.