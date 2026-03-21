ఇరాన్ ఇప్పటికే ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు గుండెకాయ లాంటి స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ జలసంధిని దిగ్భంధించింది. ప్రస్తుతం అందరి దృష్టి సముద్ర గర్భంలో వున్న ఇంటర్నెట్ కేబుల్స్పై పడింది. టెహ్రాన్ తన నెక్ట్స్ ఈ గ్లోబల్ ఇంటర్నెట్ను కట్ చేయబోతుందని టాక్ వస్తోంది.
అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం మూడవ వారంలోకి ప్రవేశిస్తోంది. దాని ప్రభావం క్షిపణులు, చమురు, సైనిక లక్ష్యాలకు మించి చాలా దూరం విస్తరించవచ్చనే భయాలు ఉన్నాయి. సముద్ర ఉపరితలం కింద, మధ్యప్రాచ్యంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వినియోగదారులకు ఇంటర్నెట్ అందించే కేబుళ్లు ఉన్నాయి.
ఈ సంఘర్షణ డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలలోకి వ్యాపిస్తోందనడానికి అత్యంత తక్షణ సూచన గత వారం వచ్చింది.
ఆఫ్రికా, గల్ఫ్ ప్రాంతం అంతటా ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీని విస్తరించడానికి ఉద్దేశించిన, ప్రణాళికాబద్ధమైన 45,000 కిలోమీటర్ల సముద్రగర్భ కేబుల్ వ్యవస్థ అయిన తన ఆఫ్రికా ప్రాజెక్టులో కొంత భాగాన్ని నిలిపివేసినట్లు మెటా సంస్థ బ్లూమ్బర్గ్కు ధృవీకరించింది.
ఈ నిలిపివేత, ప్రస్తుతం సంఘర్షణ ప్రాంతంలో నేరుగా ఉన్న లేదా దానికి ఆనుకొని ఉన్న దేశాలైన ఒమన్, యూఏఈ, ఖతార్, బహ్రెయిన్, కువైట్, ఇరాక్, పాకిస్తాన్, భారతదేశం, సౌదీ అరేబియాలోని ల్యాండింగ్ స్టేషన్ల గుండా వెళ్లే కేబుల్కు చెందిన ఒక భాగాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది.
ఫేస్బుక్ మాతృ సంస్థ ఈ విభాగాన్ని ప్రారంభించాలని ప్రణాళిక వేసింది. ఈ ముప్పు కేవలం గల్ఫ్ దేశాలకే పరిమితం కాదు. గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్, అమేజాన్ వంటి దిగ్గజాలు గల్ఫ్ దేశాల్లో నిర్మిస్తున్న భారీ డేటా సెంటర్లపై దీని ప్రభావం వుంటుంది. ముఖ్యంగా భారత్ వంటి దేశాలకు విదేశీ డేటా కనెక్షన్ల కోసం ఈ మార్గమే కీలకం కానుంది. ఒకవేళ ఇరాన్ కావాలని ఈ కేబుల్స్ను టార్గెట్ చేస్తే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లు, ఆస్పత్రులు కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలు కుప్పకూలిపోతాయి. ఇదే జరిగితే క్రూడ్ వార్ కాస్తా డేటా వార్గా మారి ప్రపంచం చీకట్లోకి వెళ్లడం ఖాయమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మరోవైపు యుద్ధ ప్రభావంతో ఇరాన్ ఆఫ్లైన్లోకి వెళ్లిపోయింది. బాంబుల వర్షంతో ఉద్రిక్తతలు తీవ్రమవుతున్నవేళ ఆ దేశానికి చెందిన లక్షలాది మంది పౌరులు మరో తీవ్ర సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు.
సంపూర్ణ ఇంటర్నెట్ నిలిపివేతతో వారంతా ప్రపంచానికి దూరమయ్యారు. సుదూర ప్రాంతాల్లో ఉంటున్న తమ కుటుంబ సభ్యులు, ఆప్తులను సంప్రదించడం వారికి అసాధ్యంగా మారింది. ఇలా 444 గంటల పాటు దాదాపు పూర్తిగా నిలిచిపోయిన ఇరాన్ ఇంటర్నెట్, కొద్దిసేపు పునరుద్ధరించబడి, మళ్లీ నిలిచిపోయిందని ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ పర్యవేక్షక సంస్థ నెట్బ్లాక్స్ నివేదించింది.
ఫిబ్రవరి 28న ఇరాన్పై ప్రారంభమైన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల మధ్య ఈ బ్లాక్అవుట్ సంభవించింది. ఈ దాడులలో అప్పటి సుప్రీం నాయకుడు అలీ ఖమేనీతో సహా సుమారు 1,300 మంది మరణించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి.