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  4. Nirmal Youth Dies on Birthday Day After US Road Accident
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 24 July 2026 (14:39 IST)

పుట్టినరోజే మరణించాడు.. ఆస్పత్రిలో కేక్ కట్ చేసిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే?

Happy Birthday
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 24 Jul 2026 (14:39 IST)
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Happy Birthday
అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన 24 ఏళ్ల యువకుడు, తన పుట్టినరోజే మరణించాడు. మృతుడిని నిర్మల్ జిల్లా లక్ష్మణచాంద మండలం నర్సాపూర్ గ్రామానికి చెందిన నిత్యానంద రెడ్డిగా గుర్తించారు. 
 
వివరాల ప్రకారం, జూలై 18న ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా ఒక కారు ఢీకొట్టడంతో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే ఆయనను చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. అతని పుట్టినరోజైన జూలై 23న, స్నేహితులు ఆసుపత్రిలోనే అతనితో కలిసి కేక్ కట్ చేసి ఆ సందర్భాన్ని జరుపుకున్నారు. 
 
అయితే, కొద్ది నిమిషాల్లోనే అతని ఆరోగ్యం క్షీణించి, అతను మరణించాడు. ఉన్నత విద్య కోసం నిత్యానంద మూడేళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లాడు. అతని అకాల మరణం కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధువులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. అతని భౌతికకాయాన్ని వీలైనంత త్వరగా భారతదేశానికి తరలించే ఏర్పాట్లు చేయాలని కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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