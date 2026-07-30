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  4. No Pakistani Kashmir: India slams NYT over misleading headline on POK elections
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Published By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 30 July 2026 (17:56 IST)

పీవోకే ‌పాకిస్థాన్ కాశ్మీర్ అని ఎలా పేర్కొంటారు : న్యూయార్క్ టైమ్స్‌పై భారత్ మండిపాటు

Jammu Kashmir
Written By: ఠాగూర్
Published By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 30 Jul 2026 (17:56 IST)
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పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్‌ను పాకిస్థాన్ కాశ్మీర్‌గా పేర్కొంటూ ప్రముఖ అంతర్జాతీయ వార్తా సంస్థ ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ పేర్కొనడాన్ని భారత్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టింది. అసలు పాకిస్థాన్ కాశ్మీర్ అనేది ఎక్కడ ఉందని ప్రశ్నించింది. న్యూయార్క్ టైమ్స్ వాడిన ఈ పదం తప్పుదారి పట్టించేదిగా, అవాస్తవంగా ఉందని అమెరికాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం వ్యాఖ్యానించింది. 
 
ఈ వ్యవహారంపై సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించిన వాషింగ్టన్‌లోని భారత రాయబార కార్యాలయం... 'పాకిస్థానీ కాశ్మీర్ అనేదేదీ లేదు, అక్కడ ఉన్నది కేవలం పాకిస్థాన్ అక్రమంగా ఆక్రమించిన 'పాక్ ఆక్రమిత కశ్మీర్' మాత్రమే" అని స్పష్టం చేసింది. జమ్మూకాశ్మీర్, లడఖ్ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఎప్పటికీ భారత్‌తో అంతర్భాగమేనని, అవి విడదీయరాని భూభాగాలని తెలిపింది. పాకిస్థాన్ ఆయా ప్రాంతాలను అక్రమంగా ఆక్రమించడమే కాకుండా, అక్కడ నివసిస్తున్న ప్రజలపై హింసకు పాల్పడుతోందని ధ్వజమెత్తింది.
 
పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీర్ స్థానిక ఎన్నికలు, పౌర హక్కుల సమూహాల నిరసనల సందర్భంగా జరిగిన ఘర్షణలపై ప్రచురించిన నివేదికకు న్యూయార్క్ టైమ్స్ 'పాకిస్థానీ కాశ్మీర్' అని హెడ్ లైన్ పెట్టింది. దీనిపై భారత్ దౌత్యపరంగా తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై దేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని స్పష్టంగా చాటి చెప్పింది.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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