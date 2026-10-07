ఒక్క అంగుళం చొచ్చుకొచ్చినా తీవ్ర పరిణామాలు : ఎస్.కొరియాకు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ వార్నింగ్
తమ భూభాగంలోకి ఒక్క అంగుళం చొచ్చుకొచ్చినా తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కోవల్సి వస్తుందని దక్షిణ కొరియాకు ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడు కిమ్ జాంగ్ ఉన్న హెచ్చరిక చేశారు. ఉత్తర, దక్షిణ కొరియా దేశాల మధ్య సరిహద్దు ఉద్రిక్తతలు నెలకొనివున్న విషయం తెల్సిందే.
dఈ నేపథ్యంలో తమ భూభాగంలోకి ఒక్క మిల్లీమీటర్ అడుగుపెట్టినా తక్షణమే, అత్యంత శక్తిమంతంగా ప్రతిఘటిస్తామని ఉత్తర కొరియా మంగళవారం దక్షిణ కొరియాను తీవ్రంగా హెచ్చరించింది. సరిహద్దులో ఇటీవల జరిగిన ల్యాండైమైన్ పేలుడు ఘటనపై దక్షిణ కొరియా తీసుకుంటున్న చర్యల నేపథ్యంలో ఈ హెచ్చరికలు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి.
సెప్టెంబరు 21వ తేదీన ఇరు దేశాల సరిహద్దులోని సైనిక రహిత ప్రాంతం దక్షిణ భాగంలో జరిగిన ల్యాండై మైన్ ఇద్దరు దక్షిణ కొరియా సైనికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ పేలుళ్లకు ఉత్తర కొరియానే కారణమని, వారు ఉద్దేశపూర్వకంగానే మైన్లను అమర్చారని దక్షిణ కొరియా సైన్యం దర్యాప్తులో పేర్కొంది.
దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఐక్యరాజ్యసమితి కమాండ్ సహకారంతో దక్షిణ కొరియా ఆ ప్రాంతంలో మైన్లను తొలగించే ఆపరేషను చేపట్టింది. దీన్ని ఉత్తర కొరియాకు వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న నిర్ణయాత్మక చర్యగా దక్షిణ కొరియా రక్షణ మంత్రి కాంగ్ షిన్-చుల్ అభివర్ణించారు.
ఈ పరిణామాలపై ఉత్తర కొరియా విదేశాంగ శాఖ తీవ్రంగా స్పందించింది. ల్యాండై మైన్ పేలుడుతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని, ఆ మేరకు ఆరోపణలను పూర్తిగా ఖండించింది. దక్షిణ కొరియా ఉద్దేశపూర్వకంగా కట్టుకథ అల్లి, తమపై నిందలు వేస్తోందని, అంతర్జాతీయంగా తమ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని ఆరోపించింది.
'ఒకవేళ దక్షిణ కొరియా సైనికులు సరిహద్దు రేఖను దాటి మా భూభాగంలోకి ప్రవేశిస్తే, మా సరిహద్దు దళాలు తక్షణమే శక్తిమంతమైన ప్రతిచర్య తీసుకుంటాయి' అని ఆ ప్రకటనలో హెచ్చరించింది.