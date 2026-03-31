Nuclear attack : ఇరాన్పై అణు బాంబులు వేసేందుకు అమెరికా కుట్ర.. ఐరాస ప్రతినిధి
గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ విరుచుకుపడుతోంది. తాజాగా కువైట్ చెందిన ఓ చమురు ట్యాంకర్పై భీకర దాడులు చేసింది. ఈ ఘటనలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. కువైట్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. వివరాల్లోకి అల్ సల్మీ అనే భారీ ముడిచమురు నౌక దుబాయ్ పోర్టు వద్ద వుంది. దీనిపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులకు పాల్పడింది. భారీ ఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. వీటిని అదుపులోకి తీసుకునేందుకు రెస్క్యూ సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగానే వున్నప్పటికీ 24మంది సిబ్బంది సురక్షితంగా వున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
అయితే టెహ్రాన్ నగరంపై అణు బాంబులు వేసేందుకు అమెరికా సిద్ధం అవుతుందని ఐరాస ప్రతినిధి మహ్మద్ సఫా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. టెహ్రాన్ నగరంపై అణుబాంబులు వేసేందుకు అమెరికా సిద్ధమవుతోందని తెలిపారు. ఈ విధ్వంసానికి సాక్ష్యంగా ఉండలేక తాను తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.
అంతేకాదు ఈ అణ్వాయుధ దాడుల వ్యూహానికి ఐక్యరాజ్యసమితిలోని కొందరు కీలక నేతలు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నట్లు ఆరోపించారు. ప్రపంచ శాంతిని కాపాడాల్సిన సంస్థలే యుద్ధానికి సహకరించడాన్ని ఆయన తప్పుబట్టారు.