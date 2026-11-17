జెన్సన్ హువాంగ్కు మరో ఛాన్స్ లేదు..: ఎన్విడియా బోర్డు
ఎన్విడియా సీఈవోగా తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టే అంశాన్ని జెన్సన్ హువాంగ్ తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఆయనకు మద్దతుగా కంపెనీలోని ఉద్యోగులు, టెక్ దిగ్గజాలు సహా ఇప్పటికే 1,80,000 మంది సంతకాలు చేశారు. అయితే ఆయనను తిరిగి సంస్థలోకి తీసుకునే విషయాన్ని ఎన్విడియా బోర్డు పరిగణించట్లేదని అంతర్జాతీయ మీడియా వర్గాలు వెల్లడించాయి.
కంపెనీ సీఈఓ పదవికి అంతర్గత లేదా బాహ్య అభ్యర్థులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది. జెన్సన్ ప్రియురాలు అలిస్ను అమెరికా ప్రభుత్వం చైనా గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయనను తిరిగి ఉద్యోగంలో చేర్చుకోవడం సరైన చర్య కాదని బోర్డు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అదేసమయంలో ఆయనపై కంపెనీ బోర్డు స్వతంత్ర విచారణ చేపట్టింది.
జెన్సన్ను తిరిగి నియమించినా తనకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ సోమవారం పేర్కొన్నారు. ఆయన తిరిగి వస్తే కంపెనీ మరిన్ని అధునాతన చిప్లను అభివృద్ధి చేయగలుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అలిస్ చైనా గూఢచారి అని తనకు తెలియదని.. ఆ విషయాన్ని ఎవరూ నిరూపించలేకపోయారని అన్నారు.
జెన్సన్ వ్యవహారం వల్ల జాతీయ భద్రతకు ఎటువంటి ప్రమాదం రాలేదన్నారు. బీజింగ్ను ఎలా ఎదుర్కోవాలనే విషయంలో వాషింగ్టన్లో భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. 'నాకున్న అభిప్రాయం ప్రకారం, మనం చైనాను అవమానించకూడదు. మనకు చైనాతో చాలా మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి. మరో విధంగా చూస్తే ఆ దేశంపై కఠినంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం కూడా మనకు ఉంది' అని తెలిపారు.