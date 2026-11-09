ఎస్.. చైనా మహిళా గూఢచారితో అక్రమ సంబంధం ఉంది... నా భార్యను మోసం చేశాను : ఎన్విడియా చీఫ్
చైనా దేశానికి చెందిన గూఢచారిగా అనుమానిస్తున్న ఒక మహిళతో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉన్న మాట వాస్తవమేనని ఏఐ చిప్ తయారీ దిగ్గజం ఎన్విడియా సీఈవో జెన్సన్ హువాంగ్ ఎట్టకేలకు అంగీకరించారు. టెక్ ప్రపంచంలో తీవ్ర సంచలనం సృష్టించిన ఈ వ్యవహారం జాతీయ భద్రతకు సంబంధించినది కావడంతో అమెరికా నిఘా వర్గాలు అప్రమత్తమయ్యాయి.
చైనా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టేట్ సెక్యూరిటీకి చెందిన ఏజెంట్గా అమెరికా అధికారులు అనుమానిస్తున్న అలిస్ హువాంగ్ (హువాంగ్ లే) అనే చైనా వ్యాపారవేత్తతో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని జెన్సన్ హువాంగ్ ఒప్పుకున్నారు. సింగపూర్కు చెందిన డేటా-సెంటర్ సంస్థ మెగాస్పీడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్గా అలిస్ పనిచేస్తున్నారు. ఈ సంస్థ ఎన్విడియాకు అతిపెద్ద కస్టమర్లలో ఒకటి. బిలియన్ల డాలర్ల విలువైన ఏఐ చిప్లను ఇది కొనుగోలు చేసింది.
అమెరికా నిఘా వర్గాల ప్రకారం, అలిస్ హువాంగ్.. జెన్సన్తో సన్నిహిత సంబంధం పెంచుకుని, అత్యాధునిక ఎన్విడియా చిప్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించే ప్రయత్నం చేశారని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా, చైనాపై అమెరికా విధించిన ఎగుమతి నియంత్రణలను బలహీనపరిచేలా ఆమె ఒత్తిడి తెచ్చి ఉండవచ్చని 'న్యూయార్క్ టైమ్స్' కథనం పేర్కొంది.
ఈ వివాదంపై జెన్సన్ హువాంగ్ తన సంస్థ ఉద్యోగులకు ఒక ఈమెయిల్ పంపారు. ‘యాక్సియోస్' నివేదిక ప్రకారం, ఆ ఈమెయిల్లో ఆయన భావోద్వేగంగా స్పందించారు. "నేను నా భార్యను మోసం చేశాను. నా చర్యలు ఆమెను, మా పిల్లలను ఎంతగానో బాధించాయి. నేను చేసిన పనికి ఎలాంటి క్షమాపణ లేదు. అందుకు నేను తీవ్రంగా చింతిస్తున్నాను" అని పేర్కొన్నారు. తన కుటుంబానికి, సహోద్యోగులకు క్షమాపణలు చెబుతూ పూర్తి బాధ్యతను స్వీకరిస్తున్నట్లు తెలిపారు. కంపెనీకి, అమెరికా జాతీయ భద్రతకు తాను కట్టుబడి ఉన్నానని, బోర్డు నిర్వహించే స్వతంత్ర విచారణకు పూర్తిగా సహకరిస్తానని స్పష్టం చేశారు.