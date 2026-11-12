Nvidia సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్ వివాహేతర సంబంధం... రూ.26 లక్షల కోట్ల నష్టం
బీజింగ్కు గూఢచారిగా వ్యవహరిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న చైనా వ్యాపారవేత్త ఆలిస్ హువాంగ్తో ఎన్విడియా (NVDA.O) సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్కు ఉన్న సంబంధంపై అమెరికా దర్యాప్తు జరుపుతున్న నేపథ్యంలో, సింగపూర్ ఆధారిత క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సంస్థ మెగాస్పీడ్ మరోసారి పరిశీలనను ఎదుర్కొంటోంది.
Jensen Huang
ఎన్విడియా (NVDA.O) కస్టమర్ అయిన మెగాస్పీడ్, 2015లో 7రోడ్ ఇంటర్నేషనల్గా స్థాపించబడి, మార్చి 2023లో తన పేరును మెగాస్పీడ్ ఇంటర్నేషనల్గా మార్చుకుందని దాని వ్యాపార పత్రాలు వెల్లడించాయి. ఇది అక్టోబర్ 2023లో స్థాపించబడిన, సింగపూర్లో రిజిస్టర్ అయిన స్విఫ్ట్డేటా పూర్తి యాజమాన్యంలో ఉంది. డేటా సెంటర్లు కాని వాటి ద్వారా హోస్టింగ్ సేవలను అందించడమే తమ ప్రధాన కార్యకలాపమని ఆ సంస్థ చెబుతోంది.
ఈ రెండు కంపెనీలలోనూ ఇద్దరు సింగపూర్ పౌరులు అధికారులుగా ఉన్నారు. టాన్ యాంగ్ పాంగ్ అక్టోబర్ 31, 2023న స్విఫ్ట్డేటాకు డైరెక్టర్గా నియమితులయ్యారు. ఆ తర్వాత రెండు వారాల లోపే మెగాస్పీడ్కు డైరెక్టర్గా మారారు. అదే నెలలో, హువాంగ్ లే మెగాస్పీడ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా తన ఎనిమిది నెలల పదవీకాలాన్ని ముగించారని మీడియా తెలిపింది.
హువాంగ్ లే అనేది ఆలిస్ హువాంగ్ యొక్క చైనీస్ పేరు. స్విఫ్ట్డేటా, ఎన్జీ వీ షీ ఖ్లోయ్ ఒకే చిరునామాను పంచుకుంటున్నారు. ఈ రెండు సంస్థల వ్యాపార ఫైలింగ్లలో టాన్, ఎన్జీ మాత్రమే అధికారులుగా నమోదయ్యారు.
చైనాకు ఎగుమతిపై ఆంక్షలు ఉన్న ఎన్విడియా అధునాతన ఏఐ చిప్లను బీజింగ్ పొందడానికి మెగాస్పీడ్ సహాయపడిందనే అనుమానాలపై అది అమెరికా పరిశీలనను ఎదుర్కొంది. దాని వెబ్సైట్లో, అది ఆసియా-పసిఫిక్ ప్రాంతంలో ఒక ఎన్విడియా క్లౌడ్ భాగస్వామి అని కంపెనీ GB200 NVL72, HGX H100 సిస్టమ్లకు యాక్సెస్ను అందిస్తుందని పేర్కొంది.
సింగపూర్లోని ఓషన్ ఫైనాన్షియల్ సెంటర్ భవనం, ఇక్కడ సింగపూర్ ఆధారిత కంపెనీ మెగాస్పీడ్ నమోదిత కార్యాలయ చిరునామా ఉంది. జెన్సన్ హువాంగ్తో ఆలిస్ హువాంగ్కు ఉన్న సంబంధాల గురించి సింగపూర్ ఆందోళన చెందుతోందని వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్లో వచ్చిన వ్యాఖ్యలకు గత నెలలో హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించింది. చైనా గూఢచార సంస్థతో ఆమెకు ఉన్న సంబంధాలపై అధికారులు విడిగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
అయితే నవంబర్ 8, 2026న, ఎన్విడియా సీఈఓ జెన్సన్ హువాంగ్, సింగపూర్ ఆధారిత క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ సంస్థ మెగాస్పీడ్లో మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా పనిచేసిన ఆలిస్ హువాంగ్తో తనకు వివాహేతర సంబంధం ఉందని ఉద్యోగులకు పంపిన ఒక ఈమెయిల్లో అంగీకరించారు. ఎన్విడియా (Nvidia) సీఈఓ జెన్సెన్ హువాంగ్ వివాహేతర సంబంధం వల్ల ఆ కంపెనీకి రూ. 26 లక్షల కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది.