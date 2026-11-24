టైట్ హగ్తో జెన్సన్ హువాంగ్కు ఎన్విడియా ఉద్యోగుల ఘన స్వాగతం (Video
ఎన్విడియా చీఫ్ జెన్స్ హువాంగ్లో కంపెనీ ఉద్యోగులు ఘన స్వాగతం పలికారు. వారిలో మహిళా ఉద్యోగిని జెన్సన్ హువాంగ్ను గట్టిగా హత్తుకుని హగ్ చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
సీఈఓగా తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టిన అనంతరం కాలిఫోర్నియాలోని శాంటా క్లారాలో ఉన్న కంపెనీ ప్రధాన కార్యాలయానికి ఆయన చేరుకున్నారు. 'జెన్సన్.. జెన్సన్' అంటూ నినాదాలు చేస్తూ ఉద్యోగులు ఆయనకు చప్పట్లతో స్వాగతం చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
చైనా గూఢచారణితి వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నారనే ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇటీవల సీఈఓ పదవికి రాజీనామా చేసిన జెన్సన్ను నవంబరు 23న సంస్థ బోర్డు తిరిగి అదే బాధ్యతల్లో నియమించింది. బోర్డు ఏకగ్రీవంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.
ఈ సందర్భంగా ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి ఆయన భావోద్వేగంగా మాట్లాడారు. 'నాకు రెండో అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. సీఈఓగా మరింత మెరుగ్గా పనిచేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాను. మీ అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టినందుకు క్షమించండి' అని పేర్కొన్నారు. జెన్సన్ మాట్లాడుతోన్న సమయంలో ఓ మహిళా ఉద్యోగి ఆయనను కౌగిలించుకోవడంతో అక్కడ భావోద్వేగ వాతావరణం నెలకొంది.
ఉద్యోగులను ఉద్దేశించి జెన్సన్ సరదాగా మాట్లాడుతూ.. 'ఇది నా మొదటి రోజు. నా దగ్గర కంప్యూటర్ కూడా లేదు. ఐటీ విభాగం నాకు కొత్త పీసీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది' అంటూ సరదాగా వ్యాఖ్యానించారు. మరోవైపు జెన్సన్ తిరిగి రావడంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ కూడా హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
మరోవైపు, ఎన్విడియా సీఈఓగా జెన్సన్ను తిరిగి నియమించడంపై టెస్లా అధినేత ఎలాన్ మస్క్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. 'జరిగిన పొరపాటును సరిదిద్దారు' అంటూ ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అంతకుముందు మరో పోస్టులో 'ఇది పూర్తయింది' అని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జెన్సన్కు మద్దతుగా నిలిచినందుకు ఓ నెటిజన్ థాంక్స్ చెప్పగా.. మస్క్ రిప్లై పెట్టారు. 'పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు అందరూ నీ స్నేహితులే. కానీ కష్టకాలంలో నీకు అండగా నిలిచేవారే నీ నిజమైన స్నేహితులు' అని పేర్కొన్నారు.
Mission will remain the boss Time to get back to work https://t.co/jcv6Dy1z3L— Alec Fong (@alecqfong) November 23, 2026