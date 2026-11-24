సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్ పునరాగమనం - ఎన్విడియాకు కాసుల వర్షం
ప్రపంచ అగ్రగామి కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) చిప్సెట్ల తయారీ సంస్థ ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్ తిరిగి బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇది పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసం కలిగించింది. దీంతో ఎన్విడియాతో పాటు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు సిరుల వర్షం కురిపించింది.
ట్రంప్ ఇటీవల వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ఎన్విడియాలో ఆయనకు గరిష్ఠంగా 3.70 లక్షల షేర్లు ఉన్నాయి. వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే.. ట్రంప్ షేర్ల విలువ ఒక్క రోజులోనే 15 మిలియన్ డాలర్లు (రూ.139 కోట్లకు పైగా) పెరగొచ్చని అంచనా. సంస్థ సీఈవోగా జెన్సన్ను మళ్లీ నియమిస్తూ డైరెక్టర్ల బోర్డు సోమవారం అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
ఈ ప్రకటన వెలువడిన గంటల వ్యవధిలోనే సంస్థ షేర్లు ఏకంగా 30 శాతానికి పైగా లాభపడ్డాయి. ఈ ఉత్సాహంలో జెన్సన్ రాకకు స్వాగతం పలుకుతూ.. ట్రంప్ తన ఐకానిక్ ఫొటోను మార్ఫింగ్ చేసి.. ఏకంగా ట్రూత్ సోషల్లో పోస్టు చేశారు. ఎన్నికల ప్రచారం సందర్భంగా తనపై దాడి జరిగినప్పుడు.. తన ఆహార్యాన్ని పోలి ఉండేలా ఆ ఫొటో ఉండటం గమనార్హం.
మరోవైపు సంస్థలోకి పునరాగమనం చేసిన గంటల వ్యవధిలోనే జెన్సన్కు కూడా అనూహ్య లాభాలు వచ్చాయి. ఆయన వాటాషేర్లు అమెరికా మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి కేవలం ఒక్క రోజు వ్యవధిలో 34 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.3.15 లక్షల కోట్లు) లాభాలను తెచ్చిపెట్టాయి.
ఫోర్బ్స్ రియల్టైమ్ బిలియనీర్స్ అంచనాల ప్రకారం.. జెన్సన్ నికర సంపద 144 బిలియన్ డాలర్లకు పెరిగింది. ఎన్విడియాలో జెన్సన్కు భారీగా షేర్లు ఉన్నాయి. ఇటీవల చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, అమ్మకాల ఒత్తిడి కారణంగా ఫోర్బ్స్ జాబితాలో 10 నుంచి 18వ స్థానానికి పడిపోయిన జెన్సన్.. తాజాగా ఎన్విడియా షేర్లు లాభపడటంతో సంపన్నుల జాబితాలో తిరిగి 13వ స్థానానికి ఎగబాకారు.
మరోవైపు, ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ పునర్నియామకం పెట్టుబడిదారుల్లో నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ప్రకటన వెలువడిన గంటల వ్యవధిలోనే ఆ సంస్థలోకి పెట్టుబడులు వెల్లువెత్తాయి. దీంతో ఒక్క రోజులోనే ఆ సంస్థ షేర్ల విలువ 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల (రూ.92 లక్షల కోట్లు) మేర లాభపడింది. దీంతో ఆ సంస్థ మొత్తం సంపద విలువ 3.98 ట్రిలియన్ డాలర్లకు చేరింది. మరోవైపు జెన్సన్ పునరాగమనాన్ని పెట్టుబడిదారులు స్వాగతించారు.