సంబంధిత వార్తలు
- జూలై 17న తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
- అపార్ట్మెంట్ అసోసియేషన్ డబ్బులు తినేసావ్: లిఫ్టులో గోళ్లతో రక్కుతూ, జుట్టు పీక్కున్న వ్యక్తులు, వీడియో
- సరికొత్త విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టనున్న భారతీయ రైల్వే ... 17న హైడ్రోజన్ ఇంధన రైలు
- ఆషాఢ బోనాల ఉత్సవాలు.. కుమ్మర కులస్తుల తొలి బోనాల సమర్పణ
- ఆరోగ్యం క్షీణిస్తున్న వాంగ్చుక్ నిరాహారదీక్ష
ఆ మూడు మార్కెట్లో వన్ప్లస్ దశలవారీగా నిష్క్రమణ
చైనా వెలుపల ఉన్న అన్ని స్మార్ట్ఫోన్ మార్కెట్ల నుండి వన్ప్లస్ దశలవారీగా నిష్క్రమించాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. యూఎస్, యూరప్లోని కార్యకలాపాలు ఈ వారంతో ముగియవచ్చు. కాగా ఈ బ్రాండ్ 2027 నాటికి భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంది.
వన్ప్లస్ త్వరలో పలు ప్రపంచ మార్కెట్ల నుండి వైదొలగవచ్చు. చైనా వెలుపల దశలవారీగా వైదొలగడానికి కంపెనీ ప్రణాళిక వేస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిలో మొదటి దశ ఈ వారం అమెరికా, యూరప్లలో ప్రారంభం కావచ్చు. దీనివల్ల భారతదేశంపై తక్షణమే ప్రభావం ఉండదు. 2027లో ప్రణాళికాబద్ధమైన నిష్క్రమణకు ముందు, కంపెనీ అక్కడ తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
వన్ప్లస్ ప్రపంచ మార్కెట్ల నుండి నిష్క్రమణ ప్రారంభించవచ్చు. బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, ఆ కంపెనీ కొద్ది రోజుల్లోనే యూఎస్, యూరప్ నుండి వైదొలగడం ప్రారంభించవచ్చు. ఈ రెండు ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలు ఈ వారంలోనే నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. కార్యకలాపాల ఉపసంహరణ తొలి దశ ఆసన్నమైనట్లు తెలుస్తోంది.
యూఎస్, యూరప్లలో కార్యకలాపాలు ఈ వారంలోనే నిలిచిపోనున్నాయి," అని బ్లూమ్బెర్గ్ నివేదించింది. వన్ప్లస్ మాతృ సంస్థ అయిన గ్వాంగ్డాంగ్ ఒప్పో మొబైల్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్లో జరుగుతున్న విస్తృత పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
ఒప్పో యాజమాన్యంలోని మరో స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్ అయిన రియల్మీ కూడా మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. ఇదే పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా రియల్మీ కూడా చైనా దేశీయ మార్కెట్ నుండి వైదొలగాలని యోచిస్తున్నట్లు ఆ నివేదిక తెలిపింది. భారతదేశంలో కార్యకలాపాలు 2027 వరకు కొనసాగుతాయి. యూఎస్, యూరప్లా కాకుండా, భారతదేశం నుండి తక్షణ నిష్క్రమణ ఉండదు.
ప్రస్తుతానికి వన్ప్లస్ దేశంలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తుందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది. ఆ కంపెనీ 2027లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల చైనా వెలుపల ఉన్న తన అతిపెద్ద మార్కెట్లలో ఒకటైన భారతదేశంలో వన్ప్లస్కు మరింత సమయం లభిస్తుంది.
Fauji Update: ఫౌజీ తిరుగుబాటు ప్రారంభమయింది, రిలీజ్ పై క్లారిటీ ఇచ్చేసిన ప్రభాస్
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, ఇమాన్వి, మిథున్ చక్రవర్తి జయప్రద అనుపమ్ ఖేర్ తదితరులు నటిస్తున్న చిత్రం ఫౌజీ. చారిత్రాత్మక నేపథ్యంగా రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రం గురించి మేకర్స్ తాజా అప్ డేట్ ఇచ్చేశారు. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రం గురించి రకరకాలుగా వార్తలు వినిపస్తున్న నేపథ్యంలో నేడు దర్శక నిర్మాతలు, హీరో క్లారిటీ ఇస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు.
Mangli :హుషార్ పిట్టలు నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన హుషార్ గీతం టోంగా.. టోంగా
అన్షు, వాసవి గణేషన్ జంటగా రూపొందుతోన్న చిత్రం 'హుషారు పిట్టలు'. పద్మ అమ్మ, బీవీజీ స్టూడియెస్ సమర్పణలో రుద్ర క్రాంతి పిక్చర్స్ పతాకంపై వెంకట్ యాదవ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి బిక్షు దర్శకుడు. చిత్రీకరణ పూర్తిచేసుకున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు ఏషియన్ సురేష్ ఫిలింస్ సంస్థలు విడుదల చేస్తున్నాయి.
KA13 : హీరో, రచయిత, దర్శకుడిగా మూడు కీలక బాధ్యతల తో KA13 బిహైండ్-ది-సీన్స్
'క', 'కె-ర్యాంప్' వరుస విజయాలతో హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, ప్రస్తుతం #KA13తో బిజీగా ఉన్నారు. 'SR కళ్యాణమండపం'తో కథా రచయితగా తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్న ఆయన, ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే, దర్శకత్వం, హీరోగా అన్ని బాధ్యతలను స్వయంగా స్వీకరించారు. ప్రముఖ ఓవర్సీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుధాకర్ చాగంటి 'జాయ్ ఫిల్మ్స్' బ్యానర్పై నిర్మాతగా పరిచయమవుతూ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండగా, సురేష్ ఎర్ర సహ-నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన అనౌన్స్మెంట్ పోస్టర్ "Ek Dum Bindass Pakaane Waale" అనే ఆసక్తికరమైన ట్యాగ్లైన్తో ఇప్పటికే అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
Akhil :అయ్యగారే నం.1 అన్న ఫ్యాన్ వల్లే పేరొచ్చింది - లెనిన్ ఐదు రోజుల కలెక్షన్స్
‘అయ్యగారే నం.1’ డైలాగ్తో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన నాగరాజు.. గుంటూరులో జరిగిన ‘లెనిన్’ ఈవెంట్లో తన అభిమాన నటుడు అఖిల్ను కలుసుకున్నారు. అఖిల్ కాళ్లపై పడి నాగరాజు భావోద్వేగానికి గురికాగా..అఖిల్ అతడిని ఆలింగనం చేసుకున్నారు. "నీ వల్లే నాకు ఆ పేరొచ్చింది.. ఇంకో హిట్ కొడదాం" అంటూ అఖిల్ తన అభిమానిలో ఉత్సాహం నింపారు.
Ruthvik: అబ్బాయిగా, అమ్మాయిగానూ నటించా, ఆ సినిమా చూసి నాట్యం నేర్చుకున్నా : రుత్విక్
రుత్విక్, విశాఖ ధిమాన్ జంటగా నటించిన 'రాజా ది రాజా' చిత్రం థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. అనిల్ బోయిడపు దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ పీరియాడిక్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్, ప్రేమ, వినోదం, యూత్ కు సంబంధించిన భావోద్వేగాల కలయికతో ఆకట్టుకోనుంది. బృందావన్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై కె. నిహారిక దాసరి నిర్మించిన ఈ చిత్రాన్ని కె. శ్రీలత రెడ్డి సమర్పిస్తున్నారు. మైత్రీ మూవీ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా సినిమా భారీ స్థాయిలో జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరో రుత్విక్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.