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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 16 July 2026 (14:55 IST)

ఆ మూడు మార్కెట్‌లో వన్‌ప్లస్ దశలవారీగా నిష్క్రమణ

smartphones
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 16 Jul 2026 (14:55 IST)
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చైనా వెలుపల ఉన్న అన్ని స్మార్ట్‌ఫోన్ మార్కెట్ల నుండి వన్‌ప్లస్ దశలవారీగా నిష్క్రమించాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. యూఎస్, యూరప్‌లోని కార్యకలాపాలు ఈ వారంతో ముగియవచ్చు. కాగా ఈ బ్రాండ్ 2027 నాటికి భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంది. 
 
వన్‌ప్లస్ త్వరలో పలు ప్రపంచ మార్కెట్ల నుండి వైదొలగవచ్చు. చైనా వెలుపల దశలవారీగా వైదొలగడానికి కంపెనీ ప్రణాళిక వేస్తున్నట్లు సమాచారం. దీనిలో మొదటి దశ ఈ వారం అమెరికా, యూరప్‌లలో ప్రారంభం కావచ్చు. దీనివల్ల భారతదేశంపై తక్షణమే ప్రభావం ఉండదు. 2027లో ప్రణాళికాబద్ధమైన నిష్క్రమణకు ముందు, కంపెనీ అక్కడ తన కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తుందని భావిస్తున్నారు.
 
వన్‌ప్లస్ ప్రపంచ మార్కెట్ల నుండి నిష్క్రమణ ప్రారంభించవచ్చు. బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, ఆ కంపెనీ కొద్ది రోజుల్లోనే యూఎస్, యూరప్ నుండి వైదొలగడం ప్రారంభించవచ్చు. ఈ రెండు ప్రాంతాలలో కార్యకలాపాలు ఈ వారంలోనే నిలిచిపోయే అవకాశం ఉంది. కార్యకలాపాల ఉపసంహరణ తొలి దశ ఆసన్నమైనట్లు తెలుస్తోంది. 
 
యూఎస్, యూరప్‌లలో కార్యకలాపాలు ఈ వారంలోనే నిలిచిపోనున్నాయి," అని బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదించింది. వన్‌ప్లస్ మాతృ సంస్థ అయిన గ్వాంగ్‌డాంగ్ ఒప్పో మొబైల్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్‌లో జరుగుతున్న విస్తృత పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగానే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆ నివేదిక పేర్కొంది.
 
ఒప్పో యాజమాన్యంలోని మరో స్మార్ట్‌ఫోన్ బ్రాండ్ అయిన రియల్‌మీ కూడా మార్పులకు సిద్ధమవుతోంది. ఇదే పునర్వ్యవస్థీకరణలో భాగంగా రియల్‌మీ కూడా చైనా దేశీయ మార్కెట్ నుండి వైదొలగాలని యోచిస్తున్నట్లు ఆ నివేదిక తెలిపింది. భారతదేశంలో కార్యకలాపాలు 2027 వరకు కొనసాగుతాయి. యూఎస్, యూరప్‌లా కాకుండా, భారతదేశం నుండి తక్షణ నిష్క్రమణ ఉండదు. 
 
ప్రస్తుతానికి వన్‌ప్లస్ దేశంలో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తుందని ఆ నివేదిక పేర్కొంది. ఆ కంపెనీ 2027లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు భారతదేశాన్ని విడిచిపెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనివల్ల చైనా వెలుపల ఉన్న తన అతిపెద్ద మార్కెట్లలో ఒకటైన భారతదేశంలో వన్‌ప్లస్‌కు మరింత సమయం లభిస్తుంది. 
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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