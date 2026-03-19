పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో పాకిస్థాన్.. రిపబ్లిక్ వేడుకలు రద్దు
పాకిస్థాన్ దేశం పీకల్లోతు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుంది. దీంతో ఈ నెల 23వ తేదీన జరగాల్సిన రిపబ్లిక్ వేడులను రద్దు చేసింది. దేశంలో నెలకొన్న విపత్కర పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ యేడాది అదికారిక వేడుకలను రద్దు చేస్తున్నట్టు ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ కార్యాలయం ప్రకటించింది. పైగా, రిపబ్లిక్ వేడుకల రోజున ఆండబరాలకు పోకుండా కేవలం జెండా ఆవిష్కరణకే ఈ వేడుకలను పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించారు.
పశ్చిమాసియా దేశాల్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆకాశాన్ని అంటుతున్న ముడి చమురు ధరల నేపథ్యంలో పాక్ ప్రభుత్వం ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది. సాధారణంగా గణతంత్ర వేడుకల రోజున అట్టహాసంగా జరిగే సైనిక కవాతు, 31 గన్ సెల్యూట్, భారీ సైనిస సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. ప్రభుత్వ శాఖలన్నీ నిరాడంబరంగా వ్యవహరించాలని, అనవసరపు ఖర్చులకు తావులేకుండా గౌరవప్రదంగా ఈ వేడుకలను నిర్వహించాలని పాక్ పీఎంవో ఆదేశించింది.
ఇరాన్పై అమెరికా - ఇజ్రాయెల్ దేశాలు సంయుక్తంగా యుద్ధానికి దిగాయి. ఈ కారణంగా ఇంధన సరఫరా వ్యవస్థలో తీవ్ర అంతరాయం నెలకొంది. దీంతో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. ఈ విపత్తు నుంచి బయటపడేందుకు మార్చి నెలలో ప్రభుత్వం ప్రకటించిన పొదుపు చర్యల్లో భాగంగానే ఈ రద్దు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు అధికార వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి.