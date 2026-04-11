ఓపెన్ ఏఐ అధిపతి సామ్ ఆల్ట్మన్ ఇంటిపై దాడి.. వ్యక్తి అరెస్ట్
ఓపెన్ ఏఐ అధిపతి సామ్ ఆల్ట్మన్ విలాసవంతమైన శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో నివాసంపై శుక్రవారం నాడు పెట్రోలు బాంబు దాడి జరిగిందని ఆ సంస్థ తెలిపింది. అదే సమయంలో, ఒక అనుమానితుడిని అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు ప్రకటించారు. ఈ ఘటనలో ఎవరికీ గాయాలు కాలేదు.
ప్రముఖ చాట్ జీపీటీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చాట్బాట్ను రూపొందించిన ఆ సంస్థ, దాడి జరిగిన సమయంలో సీఈఓ ఇంట్లో ఉన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని ధృవీకరించలేదు. ఈ దాడికి గల కారణం, అలాగే ఓపెన్ ఏఐ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో ప్రధాన కార్యాలయానికి నిప్పు పెడతామని చేసిన బెదిరింపులు, ఇవన్నీ బహుశా అదే 20 ఏళ్ల యువకుడు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. వెంటనే తెలియరాలేదు.
కృత్రిమ మేధస్సు (ఏఐ) వినియోగం పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆల్ట్మన్ ప్రాముఖ్యత కూడా పెరుగుతోంది. అయితే, ఈ సాంకేతికత ఉద్యోగ విధానాలను భారీగా దెబ్బతీస్తుందని, సమాజంలో కోలుకోలేని మార్పులకు దారితీస్తుందని భయాలు నెలకొన్న తరుణంలో ఈ ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి.
ఆల్ట్మన్ నివసించే విశాలమైన భవనం ప్రవేశ ద్వారానికి ఎవరో నిప్పు పెట్టడానికి ప్రయత్నించారని వచ్చిన సమాచారం మేరకు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో పోలీసులు స్పందించారు.
ఘటనా స్థలంలో, ఒక గుర్తుతెలియని వ్యక్తి ఒక ఇంటిపై మంటలు రేపే బాంబును విసిరాడని, దీనివల్ల ఇంటి బయటి ద్వారం వద్ద మంటలు చెలరేగాయని అధికారులు గుర్తించారు. ఆ తర్వాత ఆ అనుమానితుడు అక్కడ నుంచి పారిపోయాడని తెలిపింది. వెంటనే అతనిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఇక ఈ ఘటన తర్వాత అమెరికాలోని ప్రముఖ టెక్ సంస్థలు, ముఖ్యంగా ఏఐ రంగానికి చెందిన కంపెనీలు, తమ కార్యాలయాలు మరియు కీలక వ్యక్తుల నివాసాల వద్ద భద్రతను పెంచే చర్యలు ప్రారంభించాయి.