ఆపరేషన్ హాకీ స్ట్రైక్: సిరియాలోని ఐసిస్ ఉగ్రవాదులను ఏరివేస్తాం, ట్రంప్ హెచ్చరిక
వారం క్రితం ఇద్దరు అమెరికా సైనికులు, ఒక అమెరికన్ పౌర అనువాదకుడిని ఐసిస్ ఉగ్రవాదులు హత్య చేసినందుకు ప్రతీకారంగా అమెరికా శుక్రవారం సిరియాలో ఇస్లామిక్ స్టేట్ గ్రూప్ సభ్యులపైన, వారి ఆయుధ ప్రదేశాలను నిర్మూలించడానికి సైనిక దాడులను ప్రారంభించింది. మధ్య సిరియా అంతటా ఐసిస్ మౌలిక సదుపాయాలు, ఆయుధాలు ఉన్న ప్రాంతాలలో 70 లక్ష్యాలను నేలమట్టం చేసినట్లు ఒక అమెరికా అధికారి వెల్లడించారు.
ఇది యుద్ధం ప్రారంభం కాదు, ఇది ప్రతీకార ప్రకటన. అధ్యక్షుడు ట్రంప్ నాయకత్వంలో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు, మన ప్రజలను రక్షించడానికి ఎప్పుడూ వెనుకాడవు అని రక్షణ కార్యదర్శి పీట్ హెగ్సేత్ సోషల్ మీడియాలో అన్నారు. సిరియన్ ఎడారిలో జరిగిన కాల్పుల తర్వాత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ.. చాలా తీవ్రమైన ప్రతీకారం అంటూ ప్రతిజ్ఞ చేశారు. దీనికి ఆయన ఐసిస్ని నిందించారు. ఐసిస్ ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతున్న సంకీర్ణంలో భాగంగా తూర్పు సిరియాలో మోహరించిన వందలాది మంది అమెరికా సైనికులలో మరణించిన వారు ఉన్నారు. అమెరికన్ సిబ్బందిపై మళ్లీ దాడి చేస్తే ఐసిస్ భారీ మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని ట్రంప్ హెచ్చరించారు.