మిత్రులు రమ్మంటే రావడంలేదు, మాకు కావల్సినంత ఆయిల్ వుంది, మీరెట్లా పోతే మాకేం: ట్రంప్
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈరోజు వైట్ హౌస్లో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, హార్ముజ్ జలసంధిని భద్రపరచడంలో సహాయం కోసం తాను చేసిన ప్రయత్నాలను అమెరికా మిత్రదేశాలు తిరస్కరించాయని విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఇరాన్తో యుద్ధంలో ఇజ్రాయెల్ అణ్వాయుధాన్ని ఉపయోగిస్తుందని తాను భావించడం లేదని అమెరికా అధ్యక్షుడు అన్నారు. ఇజ్రాయెల్ అలాంటి పని ఎప్పటికీ చేయదు అని ట్రంప్ అన్నారు. ఇరాన్లోని ఖార్గ్ ద్వీపంలోని చమురు సౌకర్యాలను మినహాయించి అమెరికా ప్రతిదాన్ని నాశనం చేసింది. కానీ భవిష్యత్తులో వాటిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి తలుపులు తెరిచి ఉంచిందని ట్రంప్ అన్నారు. ఈ ద్వీపం దేశ ముడి ఎగుమతుల్లో దాదాపు 90% నిర్వహిస్తుంది.
హార్ముజ్ జలసంధిలో సురక్షితమైన మార్గాన్ని పొందే ప్రయత్నంలో చేరడానికి ఫ్రెంచ్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మాక్రాన్ సిద్దంగా లేరని తెలుస్తోంది. ఇరాన్తో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ప్రారంభమైనప్పుడు మధ్యప్రాచ్యానికి సైనిక సామగ్రిని పంపడానికి బ్రిటన్ సైతం అంగీకరించలేదనీ, అందువల్ల కైర్ స్టార్మర్ పట్ల తాను సంతోషంగా లేనని ట్రంప్ అన్నారు.
ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం నాయకుడు మోజ్తాబా ఖమేనీ బతికే ఉన్నాడా లేదా అనేది తనకు ఖచ్చితంగా తెలియదని ట్రంప్ విలేకరులతో అన్నారు. ఏదేమైనా తను కోరినట్లు అంతా కలిసి వస్తే హార్మూజ్ జలసంధిని కాపాడుకోవచ్చు, లేదంటే తమకు కావల్సినంత ఆయిల్ వుందనీ, ఈ ఆయిల్ మీద ఆధారపడి వున్న దేశాలే బాధపడాల్సి వుంటుందని ఆయన అన్నారు.