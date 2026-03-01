ఆప్ఘన్పై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు.. తగలబడిపోతున్న కాబూల్
ఆపరేషన్ గజబ్ లిల్ హక్ పేరుతో ఆప్ఘనిస్థాన్పై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. ఈ చర్యలో భాగంగా కాబూల్లోని తాలిబన్ స్థావరాలపై పాకిస్థాన్ వైమానిక దాడులను భీకరం చేసింది. దీంతో తాలిబన్ బలగాలు కూడా ఎదురుదాడికి దిగాయి. ఈ చర్యను పాకిస్థాన్ రక్షణ మంత్రి తీవ్రంగా పరిగణించి, ఇది ప్రత్యక్ష యుద్ధమేనంటూ ప్రకటించారు.
ఫలితంగా తాలిబన్ - పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగా ఆదివారం తెల్లవారుజామున అఫ్గాన్ రాజధాని కాబూల్లో భారీగా పేలుడు శబ్దాలు వినిపించినట్లు స్థానిక మీడియా వెల్లడించింది. కాబూల్పై పాక్ మరోసారి దాడికి పాల్పడినట్లు తాలిబన్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధి జబీహుల్లా పేర్కొన్నారు.
తమపై దాడులు చేసిన పాక్ విమానాలపై తమ దళాలు అనేక రౌండ్ల కాల్పులు జరిపాయని తెలిపారు. భయపడాల్సిన పని లేదని.. అత్యవసరమైతే తప్ప ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని ప్రజలకు సూచించారు.
పాక్ సైన్యం ఈ నెల 22న అఫ్గాన్ సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో భారీగా వైమానిక దాడులు చేపట్టింది. తమ దాడుల్లో 70 మంది ముష్కరులను హతమార్చామని పాకిస్థాన్ వెల్లడించింది. అందుకు ప్రతీకారంగా అఫ్గాన్ గురువారం పాక్ సరిహద్దుల్లో విరుచుకుపడింది.
గురువారం అర్థరాత్రి దాటాక ఆపరేషన్ గజబ్ లిల్ హక్ పేరుతో అఫ్గాన్లోని కాబూల్, కాందహార్, పక్తియా ప్రావిన్సులపై ఇస్లామాబాద్ వైమానిక దాడులు నిర్వహించింది. తమ దాడుల్లో 274 మంది తాలిబన్లు హతమయ్యారని పాక్ ప్రకటించింది. మరో 400 మంది గాయపడ్డారని తెలిపింది. మరోవైపు తాము 55 మంది పాక్ సైనికులను తుదముట్టించామని అఫ్గాన్ పేర్కొంది.