ఆపరేషన్ సిందూర్ దెబ్బకు పిల్లుల్లా బంకర్లలో దాక్కున్నారు : పాక్ అధ్యక్షుడు జర్దారీ (Video)
ఉగ్రవాదుల ఏరివేతతో పాటు ఉగ్రవాదాన్ని పెంచి పోషిస్తున్న పాకిస్థాన్కు తగిన గుణపాఠం చెప్పేలా భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సిందూర్ దెబ్బకు పాకిస్థాన్ పాలకులు గజగజా వణికిపోతూ పిల్లుల్లా బంకర్లలో దాక్కున్నారని ఆ దేశ అధ్యక్షుడు అసిఫ్ అలీ జర్దారీ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఓ బహిరంగ సభలో ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
ఆపరేషన్ సిందూర్ పేరుతో పాకిస్థాన్పై భారత్ వైమానిక దాడులు జరిపింది. ఈ సందర్భంగా భారత్ దెబ్బకు పాకిస్థాన్ సైన్యం బంకర్లలో దాక్కున్నారు. ప్రాణాలు కాపాడుకునేందుకు అండర్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్లారు. తనను కూడా బంకర్లలో దాక్కోవాలని సలహా ఇచ్చారు. కానీ తాను అలా చేయలేదన్నారు.
దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. మరోవైపు, ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత భారత్ దాడులపై పాకిస్థాన్ ప్రధాని షహబాజ్ షరీఫ్, ఆర్మీ చీఫ్ ఆసిమ్ మునీర్లు ప్రగల్భాలకు పోయిన విషయం తెల్సిందే. ఆపరేషన్ సిందూర్ను పాక్ సైన్యం ధీటుగా ఎదుర్కొని భారత్ యుద్ధ విమానాలను కూల్చివేసిందంటూ అబద్దాలు వల్లెవేశారు. ఇపుడు ఆ దేశ అధ్యక్షుడు జర్దారీ చేసిన వ్యాఖ్యలతో పాక్ నేతల, ఆర్మీ అధికారుల పరువు పోయింది.