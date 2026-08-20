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  4. Pak TikToker With Over 1.3 Million Followers Shot Dead In Car Near Islamabad
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (12:52 IST)

పాకిస్తాన్‍లో సోషల్ మీడియా ఇన్ఫుయెన్సర్ దారుణ హత్య

pak tiktoker
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (12:52 IST)
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పాకిస్తాన్‌లో దారుణం జరిగింది. సోషల్ మీడియా ఇన్ఫుయెన్సర్ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. టిక్ టాక్‌ ఆయేషా గిలమానా పేరుతో సుపరిచితురాలైన షంషో బీబీ (28)ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు కాల్చి చంపేశారు. పాకిస్తాన్ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవమైన ఆగస్టు 14వ తేదీ సాయంత్రం ఇస్లామాబాద్ సమీపంలోని తక్సిలా ప్రాంతంలో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. టిక్ టాక్‌లో సుమారు 1.3 మిలియన్ల మంది ఫాలోవర్లు ఉన్న షంసో, గత 3-4 ఏళ్లుగా కంటెంట్ క్రియేటర్ చురుగ్గా ఉంటున్నారు. 
 
షంసో తన 15 ఏళ్ల సోదరి అసీమా, సోదరుడు నెమతుల్లాతో కలిసి కారులో ప్రయాణిస్తుండగా ఈ దాడి జరిగింది. ద్విచక్ర వాహనంపై వచ్చిన ఇద్దరు దుండగులు ఆమె కారును వెంబడించి కాల్పులు జరిపారు. మెడలో బుల్లెట్ తగలడంతో షంసో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. కాల్పుల తర్వాత కారు అదుపుతప్పి ప్రమాదానికి గురికావడంతో ఆమె సోదరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.
 
ఈ హత్య వెనుక ఆర్థిక వివాదాలు ఉన్నాయని ఆమె తండ్రి ఫజల్ సాహిబ్జాదా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కౌసర్, జావేద్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులతో షంసోకు ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉన్నాయని, వారికిచ్చిన డబ్బు తిరిగి ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేయడంతో గతంలో ఆమెను చంపేస్తామని బెదిరించారని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరడానికి ముందు కాషిఫ్ అనే వ్యక్తి నుంచి ఆమెకు ఫోన్ కాల్ వచ్చినట్లు కూడా పోలీసులు గుర్తించారు.
 
ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. గత యేడాది కాలంలో పాకిస్తాన్‌లో మహిళా ఇన్ఫుయెన్సర్ హత్యకు గురవడం ఇది ఐదోసారి కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. 2025లో 17 ఏళ్ల సనా యూసఫ్‌ కూడా ఇలాగే హత్య చేశారు. కాగా, ఈ ఘటన తర్వాత షంసో కుటుంబ సభ్యులు ఆమె టిక్క్ ఖాతాను డీయాక్టివేట్ చేశారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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