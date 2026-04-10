11న అమెరికా - ఇరాన్ శాంతి చర్చలు : పాక్లో హైఅలెర్ట్... ఆ ప్రాంతాన్ని రెడ్జోన్గా ప్రకటన
అమెరికా, ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలు ఈ నెల 11వ తేదీన జరుగనున్న వేళ పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో హైఅలెర్ట్ ప్రకటించారు. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఈ శాంతి చర్చలను వ్యతిరేకిస్తున్న వారు ఆందోళన, నిరసనలకు దిగే అవకాశాలు ఉన్నట్టు వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో హైఅలెర్ట్ ప్రకటించారు.
అలాగే, దేశ పార్లమెంట్, కీలక ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, లగ్జరీ హోటళ్లు, ఎంబీసీలు విదేశీ సంస్థల కార్యాలయాలు ఉన్న ప్రాంతాన్ని రెడ్జోన్గా ప్రకటించారు. అలాగే, ఈ చర్చల నేపథ్యంలో గురువారం, శుక్రవారాల్లో ఇస్లామాబాద్లో అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించింది. అలాగే, కీలక ప్రాంతాల్లోని అన్ని రకాల దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి.
మరోవైపు, అమెరికా - ఇరాన్ కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించినా.. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు మాత్రం తొలగిపోలేదు. సీజ్ఫైర్ వేళ.. లెబనాన్ దేశంలో ఇజ్రాయెల్ బాంబుల వర్షం కురిపించింది. మరోవైపు అమెరికా ఇరాన్ దేశాల మధ్య శాంతి చర్చలకు పాకిస్థాన్ ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఏప్రిల్ 11న రాజధాని ఇస్లామాబాద్లో ఈ చర్చలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ హై అలర్ట్లోకి వెళ్లిపోయింది. ప్రభుత్వ భవనాలు, కీలక రహదారి మార్గాల వద్ద భద్రతా బలగాలు పహారా కాస్తున్నాయి. రాజధానిలోని రెడ్జోన్ చుట్టూ కట్టుదిట్టమైన భద్రత కొనసాగుతోంది. అక్కడ పరిమిత సంఖ్యలోనే జనసంచారం కనిపిస్తోంది.
తమ మధ్యవర్తిత్వంతోనే రెండు వారాల పాటు కాల్పుల విరమణ జరిగిందని చెప్పిన పాకిస్థాన్.. ఇప్పుడు ఇరుదేశాల మధ్య శాంతిచర్చలకు ఆతిథ్యం ఇస్తోంది. ఉపాధ్యక్షుడు జేడీవాన్స్ నేతృత్వంలోని బృందం అమెరికా తరపున చర్చల్లో పాల్గొననున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక ఇరాన్ వైపు నుంచి విదేశాంగ మంత్రి అబ్బాస్ అరాగ్చీ, పార్లమెంట్ స్పీకర్ ఘాలిబాఫ్ పాక్ బయల్దేరారంటూ అంతర్జాతీయ మీడియా కథనాలు పేర్కొన్నాయి. ఈ వార్తలను ఇరాన్ ఖండించింది. వారిద్దరూ తమ రాజధాని టెహ్రాన్లోనే ఉన్నారని చెప్పింది.